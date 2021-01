Vlada danes o ukrepih, sprostitev ni pričakovati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, seja pa bo namenjena preučitvi epidemioloških razmer in morebitnemu sproščanju protikoronskih omejitvenih ukrepov. Kakšnih večjih sprostitev sicer glede na vladni načrt sproščanja in trenutne epidemiološke razmere ne gre pričakovati.

Trenutno znaša v državi sedemdnevno povprečje števila okuženih 1.848, v ponedeljek sta se v bolnišnicah zdravila 1.202 bolnika s covid-19. Medtem pa bi, glede na dopolnjeni vladni načrt, bilo treba najprej na nacionalni ravni izpolniti kriterij manj kot 1.350 okužb s koronavirusom v povprečju na dan v zadnjih sedmih dneh in manj kot 1.200 hospitaliziranih covidnih bolnikov, nato pa bi se lahko v posameznih regijah začeli sproščati ukrepi, piše STA.

Ko bo to doseženo, je po regijah z ugodnejšo epidemiološko situacijo predvideno odpiranje vrtcev in osnovnih šol za prve tri razrede, sprostili bodo tudi nujne laboratorijske vaje za študente, odprli muzeje, knjižnice in galerije, dovolili brezkontaktne športe na prostem. Vrnitev ostalih osnovnošolcev v šolske klopi je predvidena v oranžni fazi, ko bo tako sedemdnevno povprečje novih okužb na dan kot hospitaliziranih padlo pod tisoč.

Nekateri ukrepi najmanj do pomladi

Predsednik vlade Janez Janša je v torek za Odmeve na Televiziji Slovenija povedal, da bomo morali z omejitvenimi protikoronskimi ukrepi - blažjimi ali strožjimi - živeti najmanj do pomladi.

Odpiranje šol bo potekalo postopno glede na epidemiološko stanje po regijah in ob uporabi hitrega testiranja. Večje odpiranje šol pa bo v prihodnjih mesecih odvisno od tega, kako dobro se bo v šolstvu obneslo hitro testiranje, je dejal, še piše STA.

Preberite še: