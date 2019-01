Andraž Zorko in Rok Čakš o visoki podpori vladi in premierju Šarcu

Premier Marjan Šarec in njegova vladna ekipa uživata visoko podporo javnosti tudi zato, ker pričakovanja državljanov v zvezi z delom aktualne slovenske vlade nikoli niso bila pretirano visoka, meni politični analitik Andraž Zorko. Šarcu in njegovi vladi so med drugim šle na roko tudi ugodne gospodarske razmere, v okviru katerih je lahko zadovoljil apetite sindikatov in najslabše plačanih delavcev, medtem ocenjuje odgovorni urednik portala Domovina.je Rok Čakš. Hkrati oba analitika poudarjata, da so bili do Šarca v zadnjem obdobju dokaj prizanesljivi tudi mediji.

Delo vlade Marjana Šarca kot uspešno ocenjuje 56,1 odstotka vprašanih, je pokazala v nedeljo objavljena anketa Ninamedie. Gre za najvišjo podporo vladi od njenega imenovanja 13. septembra lani. Anketa Mediane, objavljena 23. decembra lani, je vladi izmerila 49,5-odstotno podporo, v anketi Ninamedie, objavljeni teden dni prej, pa je delo vlade kot uspešno ocenilo 49,9 odstotka vprašanih.

V zadnji anketi Ninamedie je LMŠ z 18 odstotki podpore na lestvici priljubljenosti političnih strank prehitela SDS, ki je v tokratni anketi dobila 16,9 odstotka glasov. Hkrati je Marjan Šarec v tokratni raziskavi na lestvici priljubljenosti politikov prvič prehitel predsednika države Boruta Pahorja.

Zorko: Vlada uživa podporo tudi zaradi nizkih pričakovanj ljudi

Politični analitik Andraž Zorko meni, da je visoka podpora vlade in predsednika vlade med drugim povezana s tem, da so bila pričakovanja v zvezi z delom Šarčeve vlade pri ljudeh relativno nizka. "Večina ni bila preveč optimistična, vsi so pričakovali, da bo ta vlada bolj kratkega roka. Nižja ko so pričakovanja, hitreje in lažje je potem doseči zadovoljstvo," pojasnjuje Zorko.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v zadnji javnomnenjski raziskavi Ninamedie s prvega mesta na lestvici najbolj priljubljenih politikov izpodrinil predsednika republike Boruta Pahorja. Foto: Reuters

Ustanovitelj in direktor agencije Valicon med drugim poudarja, da je vlada v dobrih štirih mesecih, odkar je nastopila svoj mandat, razdelila nekaj sto milijonov evrov in s tem pomirila potencialno nezadovoljstvo določenih družbenih skupin, tudi sindikatov.

"Da je nekdanjemu premierju Miru Cerarju podpora na zadnjih volitvah tako zelo padla oziroma da so ga volivci, ki so ga na volitvah leta 2014 množično podprli, lani zavrnili v tako v veliki meri, je ironično. V bistvu je bila prav Cerarjeva vlada tista, ki je pripeljala do proračunskega presežka, ki ga je nedavno razdelil Šarec in nato pridobil visoko podporo javnosti," komentira Zorko.

Čakš: Šarec je nedvomno vlečni konj visoke podpore vladi

Politični analitik in odgovorni urednik spletnega portala Domovina.je Rok Čakš je medtem prepričan, da je visoka podpora vladi predvsem posledica naraščajočega občutka ljudi, da je njen predsednik človek na mestu za to funkcijo in da je po dolgem času prvi premier, ki je stvari zastavil v pravo smer.

"V tem smislu je Šarec nedvomno vlečni konj visoke podpore vladi kot celoti. Koliko pa je tovrstno zaupanje volilnega telesa v še svežega premierja utemeljeno na realni oceni o njegovem delu in sposobnostih in koliko je to posledica zunanjih dejavnikov, pa je povsem drugo vprašanje," poudarja Čakš.

Glede na zadnjo javnomnenjsko raziskavo Ninamedie delo Šarčeve vlade kot uspešno ocenjuje 56,1 odstotka vprašanih. V anketi Mediane, ki je bila objavljena 23. decembra lani, je vlado podpiralo 49,5-odstotka vprašanih. Foto: STA

Tako kot Zorko tudi Čakš poudarja, da gredo Šarcu na roko še vedno ugodne globalne gospodarske okoliščine, ki so mu med drugim dale dovolj širok manevrski prostor za zaprtje pogajanj s sindikati javnega sektorja, dvig minimalne plače in še nekatere druge za volivce všečne, a za proračunsko vzdržnost manj prijazne ukrepe.

"Slovenija in svet sta še vedno v konjunkturi, kar se ljudem pozna v žepih, in to, hote ali ne, povezujejo tudi z uspešnostjo oblasti, kot jo na drugi strani morda preostro krivijo za vse tegobe, ko se znajde v primežu gospodarske krize," pojasnjuje Čakš.

"Cerar je bil v nasprotju s Šarcem stalno na tapeti medijev"

Po Zorkovi oceni je Šarec v nasprotju s Cerarjem manj prisoten v medijih, takrat ko se pojavi, pa je poročanje o njem nevtralno, če ne pozitivno: "Cerar je bil v nasprotju s Šarcem stalno na tapeti medijev pa tudi pod kritiko, zato je bila njegova podpora nižja. Pri Šarcu je za zdaj efekt podoben kot pri evropskih poslancih in komisarjih. O njih se piše malo, tudi negativnih stvari, kar se odraža tudi v visoki podpori v javnomnenjskih anketah."

Po njegovih besedah je sicer Šarec v javnih nastopih spretnejši od svojega predhodnika na čelu vlade: "Šarec zna nastopati v javnosti, ne nazadnje je profesionalni igralec, v politični funkciji pa je nastopal že kot župan Kamnika. Pravijo, da mu za zdaj še noben novinar ne more do živega."

Miro Cerar je bil kot premier v nasprotju z Marjanom Šarcem stalno na tapeti medijev in tudi pod kritiko, zato je bila njegova podpora posledično nižja, razlaga politični analitik Andraž Zorko. Foto: STA

Da je bil Šarec v prvih mesecih svojega vladanja deležen bolj prizanesljivega medijskega poročanja kot serija predsednikov vlad pred njim, poudarja tudi Čakš. Po začetnem nasprotovanju javnosti zaradi imenovanja Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v njegovem kabinetu, se je premier po njegovih besedah nato hitro prikupil osrednjim medijem.

"To mu je uspelo predvsem s pridružitvijo opozarjanju na pojav sovražnega govora v nekaterih medijih, pa tudi z ravnanjem glede ministra Marka Bandellija ter obvladanjem zahtev ministrice Alenke Bratušek, da se spoštuje zapisano v koalicijski pogodbi v zvezi z upokojenci," pojasnjuje Čakš.

Ob tem sicer dodaja, da je prvak LMŠ po dolgem času prvi predsednik vlade, ki je dejansko dobil sto dni miru in za katere se zdi, da se podaljšujejo tudi v naslednje tedne: "Verjetno ne bodo trajali večno, a dejstvo je, da Šarec tako medijev kot javnosti na svojo stran ne bi pridobil brez političnega talenta, ki ga je, odkar je vstopil v visoko politiko, nedvomno izkazal."

"Največ, kar se je zgodilo, je to, da se ni zgodilo nič"

Po Zorkovih besedah zna Šarec v slogu tako imenovanega domačijskega populista ljudem pripovedovati tudi stvari, ki so všečne: "Šarec je gostilniški diskurz privedel na zelo kulturno raven uradne politike. Stvari zna razložiti tako, da jih razumejo tudi tisti, ki neradi veliko razmišljajo. Če bi analizirali njegove besede, bi videli, da v resnici ne pove veliko in ne poda nobenih konkretnih obljub. Ker obljub ni, tudi ne more priti do razočaranja."

"Vlada v državni zbor ni vložila niti ene same reforme ali konkretnega zakona v smislu, da bi se lotila reševanja težav, o katerih smo govorili pred volitvami. Ker ni bilo nič konkretnega, tudi ne more biti nič slabega," poudarja Andraž Zorko iz Valicona. Foto: Ana Kovač

Če je nekoč rasla priljubljenost samo Šarcu in njegovi vladi, zdaj podpora očitno narašča tudi LMŠ, ki jo ljudje po besedah Zorka v tem trenutku očitno prepoznavajo kot najzaslužnejšo za to, kar se je v državi zgodilo v zadnjih mesecih.

"V resnici se ni zgodilo nič. Največ, kar se je zgodilo, je to, da se ni zgodilo nič. Vlada v državni zbor ni vložila niti ene same reforme ali konkretnega zakona v smislu, da bi se lotila reševanja težav, o katerih smo govorili pred volitvami. Ker ni bilo nič konkretnega, tudi ne more biti nič slabega," je prepričan Zorko.

"Visoka podpora vladi se lahko ob spremembi okoliščin čez noč razblini"

Domačijski populizem, ki ga med drugim kritizirajo komentatorji in intelektualci, lahko po Čakševih besedah razumemo tudi kot način, kako se zna premier približati navadnim državljanom, ki predstavljajo najširšo potencialno volilno bazo: "Ti imajo občutek, da Šarec na čelo države ni padel z neba oziroma iz neke oddaljene visoke družbe, temveč je eden od njih, kar močno utrdi vez zaupanja in podpore."

Poleg tega poudarja, da je Šarec v enem od intervjujev ob stotih dneh vladanja sam podal izjavo v smislu, da njegova vlada še ni naredila ničesar konkretnega in da se stvari v prvih mesecih "bolj ko ne zastavljajo". Tovrstna ocena je po mnenju Čakša na mestu, je pa vlada preprečila potencialne tempirane bombe, kot so bile denimo zahteve sindikatov in najslabše plačanih delavcev.

Politični analitik in odgovorni urednik spletnega portala Domovina.je Rok Čakš poudarja, da Šarčeva vlada v trenutnem obdobju debelih krav še ne razmišlja o sušnih letih, ljudje pa ji tega, dokler se to pozna v njihovih žepih, ne zamerijo. Foto: osebni arhiv

"Pri tem se sicer ni pretirano ozirala na stroške tovrstnih posegov. Opozorila fiskalnega sveta o močno previsoki proračunski porabi za leto 2019, ki ni v skladu s fiskalnim pravilom, je preslišala tako vlada kot večina medijev," razlaga Čakš. Dodaja, da vlada v trenutnem obdobju debelih krav še ne razmišlja o sušnih letih, ki bodo enkrat nedvomno sledila, ljudje pa ji tega, dokler se to pozna v njihovih žepih, ne zanemarijo.

"S podporo vladi je tako kot z delnicami, ki kotirajo na borzi. Dokler se o njih govori le dobro, njihova vrednost narašča in nosijo dobičke, z njimi pa so ne glede na knjigovodsko vrednost vsi srečni in zadovoljni. Ko pride do preloma, ko balon poči in se situacija obrne, bi se jih nato vsi radi čim prej znebili. Tako se lahko tudi visoka javnomnenjska podpora vladi ob spremembi okoliščin čez noč razblini," opozarja Čakš.