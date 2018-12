Vox populi: Delo vlade kot uspešno ocenjuje polovica vprašanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 34,9 odstotka vprašanih, 15,2 odstotka pa se ni moglo opredeliti. Za primerjavo, v novembrski anketi je podporo vladi izreklo 44,2 odstotka vprašanih, 37,3 jo je ocenilo kot neuspešno, neopredeljenih pa je bilo 18,5 odstotka anketirancev.

Šarčeva LMŠ prehitela Židanovo SD

Če bi bile volitve danes, bi zmagala SDS, ki se ji je podpora v primerjavi z novembrom zvišala za 0,7 odstotne točke in bi jo tako volilo 18,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu je ponovno LMŠ, ki bi jo volilo 12,8 odstotka vprašanih, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred enim mesecem, SD pa je z 12,3-odstotno podporo padla na tretje mesto po tistem, ko je novembra s 14,7 odstotka zasedala drugo mesto.

Levico bi izbralo 6,9 odstotka anketirancev, NSi 5,9 odstotka, SMC 3,1 odstotka in DeSUS trije odstotki vprašanih. SAB in SNS si delita po 2,4-odstotno podporo.

Neopredeljenih je 20,8 odstotka vprašanih, 8,4 odstotka pa se volitev ne bi udeležilo.

Največ pridobila SDS, največ izgubila SD

Izračun sedežev v DZ kaže, da bi SDS dobila 27 sedežev, LMŠ 18, SD 17, Levica deset, NSi osem, SMC in DeSUS pa po štiri. SAB in SNS bi ostala pred vrati parlamenta.

V primerjavi z novembrsko anketo so največ podpore pridobili v SDS, največ pa so je izgubili v SD.

Pahor še vedno najbolj priljubljen

Na vrhu lestvice politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor, na drugo mesto pa se je uvrstil predsednik vlade in LMŠ Marjan Šarec. Sledita evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon, na petem mestu pa je predsednik DZ in SD Dejan Židan.

Med prvo deseterico sledijo poslanka NSi Ljudmila Novak, ljubljanski župan Zoran Janković, poslanec SD Milan Brglez, evropski poslanec Igor Šoltes ter predsednica SAB in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Anketo Vox populi je za Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija opravila agencija Ninamedia med 10. in 13. decembrom na vzorcu 700 oseb.