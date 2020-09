Višji sodniki naj bi razveljavili sodbo Bavčarju in Golubiću

Višje sodišče v Kopru je razveljavilo obsodilno sodbo nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju in nekdanjemu predsedniku uprave Maksime Holdinga Miroslavu Golubiću zaradi posla s prodajo delnic Intereurope, poročata portala Nove24 in Primorskih novic. V ponovljenem sodnem postopku bo v tej zadevi sodil povsem spremenjen senat.

Prvostopenjsko sodišče je aprila lani Bavčarja in Golubića spoznalo za kriva zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem dejanju ter oba obsodilo na zaporni kazni. Bavčarja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora, Golubića pa je sodišče obsodilo na eno leto in osem mesecev zapora, povzema STA.

Bavčar in Golubić sta po ugotovitvah okrožnega sodišča Istrabenzu povzročila za 3,7 milijona evrov škode, za kolikor so bile preplačane Intereuropine delnice. Istrabenz je leta 2007 namreč vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding ter se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je ob zapadlosti terminskega posla vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla utrpela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz, še piše STA.

Istrabenz je le dan po nakupu omenjenega paketa delnic za skupno dobrih 14 milijonov evrov tega naslednji dan prodal Banki Celje za 10,3 milijona evrov. Motiv za naklep je sodišče videlo v Bavčarjevem interesu po lastniškem prevzemu samega Istrabenza prek Maksime Holdinga.

Obramba opozorila na pomanjkljivosti postopka

Obramba obtoženih je na pritožbeni seji v začetku meseca opozorila na pomanjkljivosti postopka, v katerem niso bili izvedeni vsi dokazi. Bavčar pa je ponovil, da posla v resnici ni poznal, saj so se z njim ukvarjali njegovi sodelavci, vse pogodbe pa so pripravljali na Banki Celje. Golubić pa je zatrdil, da so ga za izpeljavo posla prosili v Istrabenzu, konkretno, nekdanji član uprave Srečko Kenda, še piše STA.