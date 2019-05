Pijani Beltinčan napadel in poškodoval policista

Policijo v Beltincih je v sredo nekaj pred 20. uro več občanov obvestilo o neprimernem vedenju dveh oseb pod vplivom alkohola oziroma o kršenju javnega reda in miru. Ko sta policista vstopila v hišo osumljenega, se je ta pojavil izza vrat in ju napadel. Na pomoč sta jima priskočila še dva policista, skupaj so nato uspešno obvladali in vklenili osumljenca.