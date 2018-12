Z eno od teh bolezni se vsak dan okuži milijon ljudi #video

Spolno prenosljive bolezni so stalnica v življenju vsakogar, ki je spolno aktiven. Zato so se študenti medicine združili in s pomočjo projekta Virus ozaveščajo mlade o pomembnosti varne in zdrave spolnosti. V akcijah, ki jih organizirajo, opozarjajo tudi na pomen rednega testiranja ljudi, ki bi bili okužbi lahko izpostavljeni.

Več kot 30 milijonov moških, žensk in otrok je do danes že izgubilo življenje zaradi virusa HIV in aidsa. Večina iz najrevnejših delov sveta. In ni veliko ljudi, ki bi pri intimnih odnosih sploh pomislili na HIV ali aids, kaj šele na gonorejo ali sifilis in druge spolno prenosljive okužbe. Slovenci smo znani po svoji introvertiranosti in ta nam v primeru spolno prenosljivih okužb veliko bolj škodi kot koristi.

Z eno od teh bolezni se vsak dan okuži milijon ljudi

Spolno prenosljive okužbe naraščajo, se spreminjajo in so zahrbtne, saj so velikokrat navzoče brez posebnih znakov. V Angliji so novi podatki pokazali, da se je število ljudi, okuženih s sifilisom, povečalo za 20 odstotkov, za 22 odstotkov pa se je povečalo število primerov gonoreje.

Tudi na drugi strani Atlantika ugotavljajo podobno. V Kaliforniji so samo v prejšnjem letu odkrili 300 tisoč primerov klamidije, gonoreje ali sifilisa, kar je 45 odstotkov več kot v zadnjih petih letih. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji opozarjajo, da se po svetu z eno izmed spolnih bolezni vsak dan okuži kar milijon ljudi. Ali smo torej priče porastu tovrstnih okužb tudi v Sloveniji?

Foto: Thinkstock "Specifično za mlade organiziramo delavnice varne in zdrave spolnosti. Imamo okoli osemdeset delavnic zdrave in varne spolnosti. Organiziramo tudi razne akcije osveščanja, na primer ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, ob tednu raka na materničnem vratu," je pojasnila študentka medicine in članica projekta VIRUS Eva Vidovič.

Z ozaveščanjem želijo širšo javnost spomniti na te težave in jih osvetliti na razumljiv način. Delavnice varne in zdrave spolnosti so ena izmed njihovih glavnih dejavnosti.

"Na delavnicah, ko imamo tudi malo več časa za pogovor z mladostniki, pa si vzamemo čas, z njimi podebatiramo o spolnosti, kdaj je pravi trenutek, na kaj je treba biti pozoren, kakšne so lahko posledice rizičnih spolnih odnosov, kakšne so možnosti preventive," je dodala Vidovičeva.

Z zaščito zmanjšamo možnost prenosa, ne moremo pa se ji povsem izogniti

Spolno prenosljive bolezni so stalnica v življenju vsakega, ki je spolno aktiven. Z zaščito sicer zmanjšamo možnost prenosa, ne moremo pa se mu stoodstotno izogniti. Zato je pomembno, da vemo, da HIV ni edina spolno prenosljiva bolezen, ki jo lahko dobimo. Bakterijske spolno prenosljive bolezni, kot sta klamidija in gonoreja, so precej bolj pogoste. Štiri odstotke študentov v Ljubljani je okuženih s klamidijo, je pokazala raziskava.

Gonoreja in klamidija sta bolezni, ki pomenita vodilni vzrok neplodnosti pri ženskah. Tudi HPV je ena izmed tistih spolno prenosljivih bolezni, pred katerimi nas kondom ne ščiti.

"HPV je bolezen, na katero zelo opozarjamo tudi starše. Pred njo se lahko zaščitimo tudi s cepljenjem. Kondomi ne zaščitijo popolnoma proti prenosu virusa HPV. Prenos HPV se ne zgodi samo pri penetrativnem spolnem odnosu, ampak lahko že pri enem intimnem drgnjenju okužene kože ob zdravo kožo," je razložila študentka medicine in članica projekta VIRUS Staša Čopi.

Spolne bolezni želijo študenti medicine destigmatizirati. Dobi jih lahko namreč vsak, ne le tisti, ki se spuščajo v rizične spolne odnose. "Spolno prenosljive bolezni so okužbe kot kakršnekoli druge okužbe. Poznamo načine, kako jih preprečiti. A če se pač zgodijo, odideš na testiranje. Večina teh okužb je ozdravljivih ali pa zelo dobro obvladljivih," je še dejala Čopijeva.