Veterinarji v Ilirski Bistrici rešili in posvojili pasjega mladička

V Ilirski Bistrici so dobri ljudje poskrbeli za pasjo siroto. Mladič se je komaj skotil in že ostal sam. Mali kraški ovčar je star komaj devet dni. Na kmetiji, kjer naj bi zrasel v psa čuvaja, so mama in trije drugi mladički poginili. Za preživetje psička, ki potrebuje najbolj pozorno nego, so takoj vestno poskrbeli lokalni veterinarji. Kot pravi mali borec je dobil tudi takšno ime - Borko.