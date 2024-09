Veter na Kredarici 140, pod Karavankami prek 60 kilometrov na uro: podrta drevesa in odkrite strehe

Arso je tekom dne skladno z napovedmi zlasti pod Karavankami izmeril več močnejših sunkov vetra. V Lescah so dosegli do 66, na Brniku do 65 kilometrov na uro. V visokogorju so bili še precej močnejši. Na Štajerskem in v Prekmurju se je medtem začel veter krepiti šele v drugi polovici popoldneva, trenutno sunki dosegajo okoli 50 kilometrov na uro.

Sunki vetra so ponoči na Kredarici dosegli do 140 kilometrov na uro, čez dan pa še vedno do okoli 110, 120 kilometrov na uro. Prav tako so sunke do 100 kilometrov na uro ponoči oz. čez dan izmerili na Ratitovcu, Uršlji gori in na Krvavcu. Je pa veter v teh legah popoldne nekoliko oslabel.

Na severovzhodu se je medtem začel krepiti šele v drugi polovici popoldneva. Trenutno so hitrosti vetra na Štajerskem in v Prekmurju v sunkih okoli 50 kilometrov na uro, a se veter tam šele krepi in bo najmočnejši ponoči, je napovedal Žagar.

Okrepljen veter napovedujejo do nedelje popoldne

Arso okrepljen veter severnih smeri, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro, pod Karavankami, Kamniško-savinjskimi Alpami in na severovzhodu napoveduje do nedelje popoldne. Oranžni alarm za severozahod in severovzhod države zaradi vetra velja do nedelje do 12. ure, nato ga bo do konca dne zamenjalo rumeno vremensko opozorilo.

Ponekod podrta drevesa in odkrite strehe

Uprava za zaščito in reševanje je preko današnjega dne zaradi močnega vetra na območjih Brežic, Celja, Kranja, Kopra, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice in Slovenj Gradca zabeležila 11 dogodkov.

Močan veter je podiral drevesa na cestišče in na enem večstanovanjskem objektu odkril streho. Posredovalo je devet gasilskih enot.

Vremenska napoved



Danes zvečer bo pretežno oblačno. Občasno bodo še rahle padavine, ki bodo ponoči prehodno večinoma ponehale. Pihal bo severni do severozahodni veter, ki bo bolj izrazit na severu države in se bo še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Gornjesavski dolini okoli tri stopinje Celzija.



V nedeljo bo sprva večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje v vzhodnih krajih. Popoldne bo večinoma suho, proti večeru se bodo oblaki od severa trgali. V notranjosti bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo popoldne postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.