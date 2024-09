Po vremensko pestrem tednu in deževnih zadnjih dveh dneh se tudi konec tedna obeta spremenljivo vreme. Arso je za sever države izdal oranžno opozorilo zaradi močnega vetra. Po njihovih napovedih bo do nedelje popoldne pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami pa tudi na Štajerskem in v Prekmurju pihal okrepljen severni veter.

Kot so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso), je pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami okrepljen severni veter pričakovati že v noči na danes in do nedelje popoldne, ko lahko občasno v sunkih preseže hitrost 70 kilometrov na uro. Od danes popoldne do nedelje popoldne lahko takšno hitrost dosežejo tudi sunki severnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju. Za ta območja tako velja oranžno opozorilo Arsa.

Po napovedih Arsa bo po pretežno oblačni in suhi noči danes pretežno oblačno, sprva bo občasno rahlo deževalo ponekod v severnih krajih, popoldne pa tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo bodo od 7 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje v vzhodnih krajih. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri.

V ponedeljek bo rahel dež od severovzhoda prehodno zajel večji del Slovenije. V torek bodo sprva ponekod še manjše padavine. Popoldne se bo delno razjasnilo.