Srednja Evropa pred potopom: padlo bi lahko 400 litrov dežja na kvadratni meter

Več srednjeevropskih držav se zaradi obilnih padavin ta konec tedna pripravlja na poplave in druge vremenske nevšečnosti, izdali so številna vremenska opozorila. Zlasti na Češkem pričakujejo obilne padavine, ki bodo lahko vplivale tudi na vodostaje na Poljskem in Slovaškem ter v Nemčiji in Avstriji.

Po ocenah lokalnih meteoroloških postaj bi lahko v 72 urah v gorovju na poljsko-češki meji padlo do 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi lahko imelo posledice za okoliške regije in bližnja mesta, poroča portal Deutsche Welle.

Kje bodo razmere najbolj kritične

Češke oblasti so že opozorile, da ne bodo mogle omejiti ali zmanjšati količine vode v Labi, ki teče iz Češke v nemško zvezno deželo Saško. Narašča tudi vodostaj reke Vltave. V nedeljo bi lahko razmere na vzhodu sosednje Nemčije postale kritične, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi poljska meteorološka služba je sporočila, da do nedelje obstaja realno tveganje za lokalne poplave. Na Poljskem so oblasti izdale najvišje vremensko opozorilo v južnih regijah Spodnja Šlezija, Opole in Šlezija.

V Avstriji in na Slovaškem so oblasti ob meji s Češko odpovedale prireditve, pripravljajo se tudi na napotitev vojaškega osebja v podporo reševalnim službam.

V Avstriji težave zaradi močnega sneženja

Zaradi močnega sneženja so ponoči zaprli železniško progo med Bad Hofgasteinom in Bad Gasteinom v deželi Salzburg. Zaradi zemeljskega plazu je bila prekinjena povezava med Friedbergom na avstrijskem Štajerskem in Aspang Marktom, so sporočile avstrijske zvezne železnice, ki do nedelje zvečer potnikom svetujejo preložitev nenujnih potovanj.

Zaradi snega in dežja ter podrtih dreves je bilo po podatkih avstrijske avtomobilske zveze ÖAMTC zaprtih več cest. Ker zimske pnevmatike še niso obvezne, so številne udeležence v prometu presenetile zasnežene ceste. Zveza poziva ljudi, naj se v prihodnjih dneh izogibajo nepotrebnim vožnjam z avtomobilom.

V Avstriji je zapadlo veliko snega. Foto: Reuters

V Avstriji in na Slovaškem v pripravljenosti tudi vojska

Avstrijski kancler Karl Nehammer je v sredo dejal, da je v pripravljenosti do tisoč vojakov, saj bi se gladina Donave po napovedih lahko dvignila na najvišjo raven v zadnjih petih ali desetih letih. Na naraščajoč vodostaj se pripravlja tudi upravljavec elektrarn na Donavi, podjetje Verbund, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovaške oblasti se pripravljajo na poplave območij v obmejni regiji Zahorie severno od Bratislave. V pripravljenosti so vojaki in prostovoljni gasilci. Po podatkih slovaške meteorološke službe poplave grozijo zlasti na območjih na severozahodu države, ki mejijo na Češko.

Medtem na jugu Nemčije v nekaterih bavarskih alpskih regijah pričakujejo od 60 do sto litrov dežja na kvadratni meter. Nemška meteorološka služba napoveduje tudi obilno sneženje, saj naj bi na območjih nad 1.500 metri nadmorske višine lahko zapadlo do 50 centimetrov snega.