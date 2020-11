Veste, koliko buč potrebujemo za en liter olja?

DPM Spodnje Podravje: trenutni nosilci laskavega naziva državni prvaki kviza mladi in kmetijstvo.

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) je pred dnevi pripravila prvi spletni kviz v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS), KGZ Ptuj in Društvom podeželske mladine Spodnje Podravje.

Zakaj in čemu spletni kviz? Vsako leto organiziramo državni kviz Mladi in kmetijstvo, ki je namenjen mladim, ki vidijo podeželje kot priložnost za razvoj in želijo širiti svoja obzorja iz znanj s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Letos zaradi izrednih razmer tega ni bilo mogoče izvesti. Državni kviz vedno pripravi društvo, ki leto prej osvoji laskavi naziv državnega prvaka. To je trenutno društvo DPM Spodnje Podravje, ki so dokaj mlado društvo in povezujejo že okrog 100 mladih iz širše okolice Ptuja. So zelo aktivno društvo, pravi ljubitelji narave, ki se ob lepih vikendih radi podajo na pohod, največkrat na okoliške hribe. Redno se udeležujejo dogodkov na društveni, regijski in državni ravni. Organizirajo svoje dogodke, kot so društvena trgatev, vsakoletne ekskurzije po Sloveniji, delavnice ohranjanja tradicije, razna druženja. Pomagajo na večjih lokalnih dogodkih, kot sta Veni vidi vino mlado in salon Sauvignon. Prek zabave, kraje društvenih zastav in drugih dobrih praks spoznavajo preostala društva po Sloveniji, ker menijo, da je povezovanje ključnega pomena. Vedno so veseli novih članov, saj jim prinesejo sveže ideje in nova prijateljstva.

ZSPM: skupinska fotografija trenutnega vodstva.

Skupaj so mladi dokazali, da se kljub epidemiji covid-19 lahko hitro prilagajajo - tudi z uspešno izvedbo prvega spletnega kviza. Na spletni kviz se je lahko prijavil vsak, le računalnik, telefon in internet je potreboval. Tako se je prijavilo 82 posameznikov z različnih koncev in krajev, tekmovalo pa jih je 59. Izvedli so ga prek Zooma (kjer so udeleženci spremljali vprašanja in potek kviza) in Kahoota (kjer so odgovarjali na vprašanja). Navijači tekmovalcev pa so bili prisotni na Facebooku, saj so dogodek prenašali v živo. Čez kviza sta jih vodila Janez Rakovec in Klavdija Bastl Enci. Celoten potek kviza je budno spremljala tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Nastja Gregorec, Urša Skube in Jožica Vodopivec Rozman. Vse navzoče je pozdravila predstavnica DPM Spodnje Podravje - Damjana Žampa. Naravnost iz njihovega novega kravjega hleva je recitirala pesem Uroša Kovačca: Delo za ljudi.

Fotografija udeležencev kviza KAJ V(j)EŠ?

Kviz je potekal v 4 krogih, v vsakem so bili različni tipi vprašanj – drži/ne drži, izbira pravilnega odgovora, vpisovanje kratkega odgovora. Po tretjem krogu so vse pozdravili Anton Jagodic, vodja svetovalne službe KGZS, Peter Pribožič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZ Ptuj, in Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine

V finalni krog se je uvrstilo 12 finalistov, ki so se potegovali za mamljive nagrade. V njem so bila vprašanja mešanega tipa, njihova težavnost se je stopnjevala.

Zmagovalci prvega spletnega kviza so:

1. mesto: Domen Logar (DPM Mislinjska dolina)

2. mesto: Tina Jurjevčič (DPM Metlika)

3. mesto: Florjan Klavž (DPM Črna na Koroškem)

Izvedbo kviza je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020).

Kviz KAJ V(j)EŠ?

Čisto naključje (ali pa tudi ne) je, da novembra, v drugem valu epidemije, ZSPM, ki je edina nevladna mladinska organizacija, ki združuje tako mlade s podeželja kot tiste, ki se čutijo povezane s podeželjem, začenja težko pričakovano izvedbo projekta neMOČ podeželja. V prvem valu so oblikovali in prijavili pomemben Erasmus plus projekt, katerega namen je povečevanje pismenosti na področju duševnega zdravja na kmetijah, posameznikovo spoznavanja o njegovi pomembnosti, prepoznavanje različnih duševnih stisk in načini spopadanja z njimi. Njegovi glavni cilji so omiliti družbeno stigmo o duševnem zdravju na podeželju in oblikovanje smernic za dolgoročno delovanje sistema na področju duševnega zdravja v Sloveniji, teme duševnega zdravja vključiti v načrt dela KGZS, umestiti temo v program izobraževanja za mlade prevzemnike. Glavnina projekta bo 8 srečanj, ki bodo potekala prek spleta ali na sedežih vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov. Rezultate vseh 8 srečanj bodo analizirali in zaključke predstavili na sejmu AGRA.

Vsak prvi torek v mesecu je pri ZSPM rezerviran za spletne seminarje. Na njih se predstavijo strokovnjaki določenih tem in primeri dobrih praks – tj. kmetov in kmetic. Udeleženci imajo možnost zastaviti vprašanja in sodelovati v diskusiji. Po vsakem seminarju oblikujejo vsebine za spletno stran s koristnimi povezavami, različno strokovno gradivo in posnetke seminarja. Vsako nedeljo se objavijo razmišljanja Skozi oči mladega kmeta, katerih namen je predstaviti delo kmetic in kmetov širši družbi z namenom promocije, podpiranja in ozaveščanja o kmetijstvu in razvoju podeželja.

Del zveze je skoraj 40 društev podeželske mladine, ki so raztreseni po celotni Sloveniji. V vsaki statistični regiji lahko najdemo vsaj eno društvo, ki s svojim delovanjem skrbi za promocijo kmetijstva, druženje in povezovanje mladih. Vsako drugo leto pripravljajo izbora za NAJ PROJEKT podeželske mladine, s čimer se nagradijo inovativni in drugačni pristopi dela društev. Letos vse poteka digitalno. Izbor je že skoraj pri koncu, zato ZSPM vabi na prvo spletno podelitev naziva NAJ PROJEKT podeželske mladine 2020, ki bo v soboto, 28. novembra 2020, ob 20. uri. Več informacij najdete tukaj.

Vas zanima več? Vse informacije o ZSPM ter o delovanju društev lahko preberete na Facebooku in spletni strani ter na posameznih FB profilih društev. Vas zanima še več? Želite prejemati res pomembne novice iz sveta kmetijske politike ter razvoja podeželja, regije in lokalnega okolja ter biti neposredno vpeti v sam proces učenja preko druženja in povezovanja? Včlanite se v enega izmed skoraj 40 delujočih društev v Sloveniji. Kako? Prek naslednjega obrazca. Vsi mladi (do 40. leta) ste vabljeni, da postanete člani velike podeželske mladine!