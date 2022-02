Veste, kje dobiti družinske kostume za pustovanje?

Oglasno sporočilo

Zakaj se sploh maskiramo?

Začetki maskiranja segajo več kot 20 tisoč let v preteklost, v francoske Pireneje. Nastanek mask je povezan z magičnimi predstavami in človekovim odnosom do nezavednega, glavni namen maskiranja pa je prevzem nove osebnosti. V obdobju poganov so se maskirali le moški, ki so s tem pogosto preganjali zimo. Tudi v današnjih pustnih navadah, kot je tradicionalno kurentovanje, je mogoče opaziti magične prvine, s katerimi poskušamo vplivati na naravo.

Slovanski bog, ki odganja zimo

Tradicionalne pustne maske in karnevali so prisotni po vsej Sloveniji, a ni bolj znanega, kot je Kurentovanje na Ptuju! Najbolj prepoznavna maska na Ptuju v obdobju pustovanja je seveda kurent. Kurent ali korant je oblečen v ovčjo kožo in gamaše, na glavi ima rogove, okrog pasu pa zvonce, s katerimi iz dežele odganja zimo in zlo.

Kurenti

Družinski kostumi za pustno rajanje

Pustna maska po svoje vsakemu od nas omogoča, da z ustrezno preobleko izrazi svoje mnenje in želje. Številni otroci prav z masko pokažejo poklic, ki bi ga želeli opravljati, ali pa superjunaka, ki ga najbolj občudujejo. Pustovanju se lahko pridružite v kostumih za vso družino kot tematsko usklajena skupina navihanih piratov ali pa kot simpatični kavboji iz ameriškega vesterna!

SPAR je poskrbel za nabor otroških kostumov in kostumov za odrasle, ki vsakomur pričarajo pravo pustno vzdušje! Bi se radi oblekli v Spidermana? Morda simpatično čarovnico? Kaj pa v majhnega hudička?



Pustne radosti in sladkosti

Za praznovanje pusta potrebujemo nekaj nujnih pustnih potrebščin. Kostum je seveda na prvem mestu! Na pustne dneve prav tako ne smemo ostati praznih rok, ko nas obiščejo simpatične maškare, zato je obvezno, da imamo doma vsaj eno skledo sladkarij. Kaj pa maškare najraje jedo? Krofe, seveda!

Pustni krofi, ki so na voljo v Sparovih trgovinah.

Krofe lahko spečemo tudi sami, za nas pa so prav tako poskrbeli v trgovinah SPAR, kjer imajo na voljo okusne veganske krofe z mareličnim polnilom in celo take brez palmovega olja.

Če se bomo lotili krofov, je najboljše, da obložimo kar vso pustno mizo. Slastne mesne in pekovske dobrote ter pekovske pripomočke najdemo v Sparu, ki ima širok nabor pustnih sladkosti in radosti! Že imate seznam potrebščin za pusta hrusta?

