Veselje v ALEJI po omilitvi vladnih ukrepov, odprte so popolnoma vse trgovine

Skladno z omilitvijo vladnih ukrepov od danes najsodobnejše nakupovalno središče v Sloveniji ALEJA ponovno obratuje v polnem obsegu od ponedeljka do sobote med 8.00 in 21.00 . Takšen obratovalni čas bodo imeli Interspar, Müller in Lekarna Ljubljana, medtem ko bodo ostale trgovine od ponedeljka do petka odprte od 9.00 do 21.00, ob sobotah pa od 8.00 dalje.

Obiskovalci bodo poleg odprtih živilskih trgovin, drogerij in trgovin s produkti za osebno nego in čiščenje, tehničnih trgovin, trgovine za male živali, lekarne, cvetličarne, zlatarne, urarn in banke ponovno lahko obiskali vse prodajalne z oblačili in obutvijo ter s športno opremo, čistilnico, frizerski salon ter številne druge prodajalne. Po dolgem času se odpira tudi turistična agencija Sonček.

Gostinski lokali še naprej delujejo prilagojeno. Možen je torej osebni prevzem in/ali dostava, ki ju ponujajo Teta Frida, kavarna Zvezda, Vino in Ribe, Caffe DeLUXE, Neo cafe, Chuty's, Boul in Han. Vse podrobnejše in ažurirane informacije so na voljo na spletni strani www.aleja.si.

Ponovno lahko na infotočki najsodobnejšega nakupovalnega središča kupite tudi darilne bone Desetak, ki so kar pet let unovčljivi v vseh SES nakupovalnih središčih.

Visoki higienski standardi, ki jih zagotavljajo v ALEJI, omogočajo popolnoma varno in brezskrbno nakupovanje. Stalno skrbijo za redno razkuževanje, dosledno nošenje mask in upoštevanje varnostne razdalje ter spremljajo število obiskovalcev. Nedavno so bili higienski ukrepi najsodobnejšega nakupovalnega središča certificirani tudi s strani inšpekcijske službe TÜV AUSTRIA.

