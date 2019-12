Veriga dobrih ljudi v enem letu pomagala 700 družinam

V sklopu humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi so v zadnjem letu pomagali več kot 700 družinam. S prehranskimi paketi, oblačili in higienskimi pripomočki so redno oskrbovali 1370 odraslih in 627 otrok. Psihosocialno pomoč so nudili 150 odraslim in 21 otrokom, s pravno pomočjo pa pomagali v 668 primerih ter štipendirali 31 dijakov in študentov.

Celostni program pomoči družinam z majhnimi otroki, ki so se znašle v primežu revščine, nudi finančno, materialno, pravno in psihosocialno pomoč, ponudijo pa jim tudi usposabljanja za vodenje financ, starševstva in gospodinjstva. Vse to družinam pomaga, da lahko zopet samostojno zaživijo, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob prvi obletnici delovanja Verige dobrih ljudi. V zadnjem letu je zaradi programa samostojno zaživelo 85 družin, ki so se prej soočale z revščino, stigmo in socialno izključenostjo. V zadnjem času v programu vse pogosteje pomagajo tudi bolnim in ostarelim.

"Skozi desetletja humanitarnega dela, predvsem z otroki, smo ugotovili: če jim hočemo učinkovito pomagati, moramo vstopiti v družino," je dejala predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. Opozorila je, da revščina ljudi poškoduje fizično in duševno ter je v svojem bistvu izbira politik. Pozvala je k sistemskim spremembam na državni ravni in človeški obravnavi ljudi.

Zidar Klemenčičeva izpostavlja potrebo po pravih socialnih stanovanjih

Foto: Ana Kovač Pobudnica programa in nosilka Enotne pravne točke ZPM Moste-Polje Nina Zidar Klemenčič je dejala, da se na ravni politik v zadnjem letu kljub pozivu ZPM ni veliko spremenilo. Izpostavila je predvsem potrebo po pravih socialnih stanovanjih, koncu nerazumnih izvršb revnih in potrebo po resnično brezplačni osnovni šoli. Opozorila je na "zbirokratiziranost" in "avtomatiziranost" centrov za socialno delo in za socialno šibke predrage dijaške domove.

Kot je dejala, so s pravno pomočjo v programu ljudem pomagali predvsem pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in koriščenju socialnih transferjev, pa tudi pri soočanju z nerazumnimi izvršbami. Ljudem v programu stojijo ob strani, jih bodrijo in jim v terapiji dajo možnost, da lahko razrešijo svoje globlje stiske, je dejal družinski terapevt Andrej Omulec. S takšno pomočjo so že pomagali preprečiti samomore.

"Če ni doma, potem ni bodočnosti"

Predavateljica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka revščine ter družbene neenakosti Vesna Leskošek je dejala, da je Slovenija po stopnji revščine pod povprečjem Evropske unije, zato politika ne dela na njenem zniževanju. Po njenem mnenju se tudi v politiki dogaja demoniziranje revščine in revnih. Opozorila je tudi na stanovanjsko problematiko revnih: "Če ni doma, potem ni bodočnosti," je dejala. Revščina je kršenje človekovih pravic, je opozorila in dejala, da v boju proti njej nevladne organizacije ne morejo nadomestiti države.

Decembra se v Verigo dobrih ljudi lahko z donacijo preko SMS-sporočila VERIGA ali VERIGA5 vključi vsakdo in tako prispeva en evro ali pet evrov.