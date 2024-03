Velika nagrada Telekomu Slovenije

V okviru raziskave Izbran produkt leta - Product of the Year Award so v četrtek v Ljubljani podelili nagrade za izbrane produkte. Letos je prvič potekal tudi izbor med blagovnimi znamkami za naziv izbrana znamka zaupanja leta 2024 v posamičnih kategorijah. Zadnjo je v kategoriji telekomunikacij prejel Telekom Slovenije. V imenu Telekoma Slovenije ga je prevzel Niko Kušar, vodja oglaševanja.

Na slavnostni podelitvi so podelili nagrade zmagovalcem v kategorijah Izbran produkt leta 2024, Izbrana znamka zaupanja leta 2024 in Izbrana trgovina leta 2024, ki so jih s svojim mnenjem izbrali izključno slovenski kupci in uporabniki. Kot so navedli v sporočilu za javnost, prestižno nagrado prejmejo le najboljši izdelki, storitve, znamke in trgovine, ki so osvojili srca in slovenske potrošnike prepričali s svojo izjemno kakovostjo, inovativnostjo in zaupanjem.

Nagrado izbrana znamka leta 2024 je prejel Telekom Slovenije

Letošnji izbor je še posebej pomemben, saj so poleg produktov slovenski kupci prvič izbirali tudi med znamkami in trgovinami za prestižni nagradi izbrana znamka zaupanja leta 2024 in izbrana trgovina leta 2024 v posamičnih kategorijah. Izbrana znamka zaupanja leta 2024 v kategoriji telekomunikacij je pripadla Telekomu Slovenije. "Ponosni smo, da smo v Telekomu Slovenije (vedno) prva izbira uporabnikov," je ob prevzemu nagrade dejal Niko Kušar, vodja oglaševanja. Nagrado za izbrano znamko zaupanja so poleg Telekoma Slovenije prejeli Ariel, Petrol, McDonald's in Zavarovalnica Triglav.

Nagrado za izbran produkt leta so v različnih kategorijah prejeli kava Barcaffe Flora, omaka Pesto Basilico e Pistacchio Barilla, piškoti Mulino Bianco, prehransko dopolnilo Braunemon, družinske banjice Leone, kosmiči Kitkat, mačja hrana Purina One Dual Nature, začimbe v pasti Vegeta Natur, kaša Čokolino Dark, funkcionalna pijača FunctionALL, hot dog hrenovke in namaz Planet of the plants, kečap brez sladkorja Zvijezda, detergent za ročno pomivanje posode Jar Extra Plus, medicinski pripomoček za lajšanje simptomov gastroezofagealnega refluksa Waya StopReflux, linija sveže pripravljene hrane Fresh, mobilna aplikacija Na poti, kava Na poti in ovseni napitek This is not m*lk.

V kategorijah trgovskih blagovnih znamk so bili izbrani izdelki v Eurospinu mortadela bologna Fresche fette, bivolja mocarela Pascoli italiani, mini piščančja posebna klobasa Meat appetit, proteinski mlečni riž vanilja Land, listnato testo brez glutena Amo essere senza glutine, hrustljavi muesli s čokolado Tre Mulini, mlečna čokolada z lešniki Dolciando, krema za telo in roke Fior di magnolia ter hrana za mačje mladiče Radames.

Nagrado izbrana trgovina leta pa sta prejela Baby Center in Mercator Spletna trgovina.

Ključni vrednoti nagrad sta transparentnost in neodvisnost, saj so del največje mednarodne raziskave inovativnih produktov, ki se izvaja v več kot 45 državah sveta. Strokovno in neodvisno raziskavo mnenja kupcev je decembra opravilo mednarodno priznano in neodvisno raziskovalno podjetje NielsenIQ. Raziskava se izvaja med slovenskimi uporabniki in kupci posamičnih kategorij, vsi nagrajeni izdelki pa so izključni izbor uporabnikov in njihovih mnenj. V vsaki kategoriji je samo en zmagovalec ali pa ga sploh ni.

Podelitev nagrad v prestižnem ljubljanskem hotelu

Gala slavnostna podelitev nagrad izbrani produkti leta 2014 je bila v prestižnem ljubljanskem hotelu Grand plaza hotel& congress center. Na dogodku so bili obeleženi dosežki zmagovalcev, ki so jim vročili nagrade.

Prireditev je vodila Bernarda Žarn. Za humorne in glasbene vložke je skrbel Tilen Artač z gosti, z glasbo v živo pa so dogodek popestrili Josip Brass bend. Posebej izpostavljena sta bila častna gosta prireditve Matjaž Mulej, doktor ekonomskih znanosti s področja teorije sistemov in doktor menedžmentskih znanosti s področja inovacijskega menedžmenta, zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij, ter Philippe Gelder, predsednik in glavni izvršni direktor Product of the Year Worldwide.