Telekom Slovenije z delavnico za mlade: O pasteh v digitalnem svetu, spletnih zmenkarijah in groomingu

Februar je mesec varne rabe interneta in v luči tega je Telekom Slovenije na osnovni šoli Srečka Kosovela v Sežani pripravil interaktivno delavnico za učence od 4. do 9. razredna. Osnovnošolci so spoznali priložnosti in nevarnosti, ki nanje prežijo v digitalnem svetu.

Telekom Slovenije je v mesecu varne rabe interneta za osnovnošolce pripravil delavnico, na kateri so na interaktiven, zabaven in poučen način spoznali pasti, ki nanje prežijo v digitalnem svetu, kako se jim izogniti, pa tudi, kaj pomeni varno obnašanje na spletu.

"S tovrstnimi delavnicami želimo dvigniti raven znanja, predvsem pa še okrepiti zavedanje in ozaveščenost mladih o potencialnih nevarnostih, ki so le en klik stran in ki so jim otroci in mladostniki v digitalnem svetu vsakodnevno izpostavljeni. Pomembno je, da se o tovrstnih tematikah, ki so lahko tudi vir stisk, odkrito pogovarjamo in da se usmerjamo v krepitev digitalnih veščin otrok, ki jim bodo pomagale pri šolskih in obšolskih aktivnostih, pa tudi kasneje v življenju. Nenazadnje se na ta način otroci opolnomočijo in pridobijo dodatno znanje, da lahko v digitalnem svetu pomagajo tako svojim vrstnikom kot tudi staršem in starim staršem," je ob tem izpostavila Katja Šajnovič, direktorica Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije, ki je pripravil delavnico.

Mladi so skozi kviz, igro GIGA spomin in izdelovanje grafitov na interaktiven, zabaven in poučen način spoznavali, kako se izogniti pastem v digitalnem svetu. Foto: Telekom Slovenije

Z mladimi o ljubezni na spletu

Mladi so s svojo odprtostjo, radovednostjo in v določenih elementih tudi zrelostjo navdušili.

"Pokazali so nam, da so digitalno izjemno spretni in ozaveščeni. Primarno smo se pogovarjali o varnosti na spletu, ker pa smo se srečali ravno na valentinovo, smo govorili tudi o ljubezni. Vse več prijateljstev in simpatij se namreč porodi prav na spletu, ki smo mu s tega vidika priznali velik plus. Učenci so nam zaupali, kaj je zanje ljubezen, podrobneje pa smo si pogledali primer spletnega groominga ter kako ga prepoznati in kako se nanj odzvati. Strinjali smo se, da nas splet in tehnologije ob pametni rabi bolj povezujejo kot oddaljujejo," pravi Anja Kostevc iz Telekoma Slovenije, ki je sodelovala v vlogi animatorke.

Animatorji so bili navdušeni nad mladimi in njihovo digitalno ozaveščenostjo. Foto: Telekom Slovenije

Nika Pukart Jeličič, ki je prav tako sodelovala v vlogi animatorke, pa je izpostavila, da tovrstno izobraževanje najbolj ranljivih čuti kot svoje poslanstvo: "Iskreno si želim, da bi lahko vse otroke in starše naučili, kako na zdrav in poučen način uporabljati digitalne naprave in se obenem zavedati vseh morebitnih nevarnosti, ki prežijo na spletu. Zelo sem bila vesela odziva otrok in navdušena nad njihovim znanjem o kibernetiki."

V Telekomu Slovenije si želijo, da bi se s tovrstnimi delavnicami dotaknili čim več šol in mladostnikov po Sloveniji ter jim pomagali širiti znanje in zavedanje o pomenu varne rabe interneta, so zapisali v sporočilu za javnost.