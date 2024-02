Telekom Slovenije: Pozor, opažamo porast spletnih zlorab in kibernetskih napadov!

V Telekomu Slovenije ob začetku meseca varne rabe interneta opozarjajo na naraščanje števila spletnih zlorab in kibernetskih napadov na posameznike, podjetja in organizacije. V letu 2023 so zaznali kar za 85 odstotkov več varnostnih incidentov kot v letu pred tem. Vse več je zlorab osebnih podatkov, vključno z gesli in podatki plačilnih kartic.

"Največ varnostnih incidentov je povezanih z aktivnostmi posameznikov na spletu. Uporabniki pogosto ignorirajo pravila varne rabe interneta ali podcenjujejo nevarnosti. Tako zaznavamo napačno vnašanje gesel, namestitve nedovoljene programske opreme, obisk zlonamernih spletnih strani. Zelo pogosto se dogaja, da se uporabniki na različnih digitalnih platformah, pa naj gre za profile na družbenih omrežjih ali spletne strani, trgovine, spletne banke in druge platforme, prijavljajo z vedno istimi uporabniškimi podatki in gesli. Spletni goljufi to s pridom izkoriščajo, veliko podatkov (nazivi, telefonske številke in podobno) pa se znajde na črnem spletu in preproda," pravi Rok Peršak, vodja Centra kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije.

"Pri aktivnostih na spletu je treba poskrbeti za preventivno zaščito, do spletnih objav pa biti kritičen, odgovoren in preudaren," svetuje Peršak. Opozarja, naj starši in skrbniki posebno pozornost namenijo mlajšim, ki šele vstopajo v digitalni svet, in jih na varno uporabo interneta ustrezno pripravijo.

Peršak dodaja, da pred kibernetskimi napadi ni varen nihče – ne podjetja ne posamezniki – in da je napačno razmišljanje, da za spletne kriminalce nismo zanimivi kot posamezniki ali pa, ker smo majhno podjetje. Vse pogostejši so napadi DDoS (distributed denial-of-service oziroma porazdeljena zavrnitev storitve) na podjetja vseh velikosti, skeniranje omrežij in iskanje varnostnih ranljivosti za poskuse kibernetskega vdora. Za podjetja je poleg zagotavljanja kibernetske odpornosti v lastnih sistemih vse pomembnejše tudi upravljanje tveganj v dobavni verigi, kar vključuje oceno, kako dobro dobavitelji skrbijo za kibernetsko odpornost.

V Telekomu za varnost skrbijo strokovnjaki v Centru kibernetske varnosti in odpornosti, ki ob pomoči sodobne tehnologije varnostne dogodke podrobno spremljajo, analizirajo in se nanje odzivajo 24 ur na dan.

Storitev Varen splet za zasebne uporabnike Telekoma Slovenije



Zasebni uporabniki Telekoma Slovenije lahko svoje naprave zaščitijo s storitvijo Varen splet, in sicer mobilne naprave za 0,99 evra mesečno, za 1,49 evra mesečno pa zaščitijo celotno omrežje, torej računalnike, mobitele, tablice, pametne TV in druge naprave, ki so povezane v omrežje prek kabla ali povezave WiFi. Storitev varuje pred nevarnimi spletnimi stranmi na način, da uporabnika na nevarnost opozori in ustavi.

Uporabniki Varen splet vklopijo in upravljajo v Mojem Telekomu, vklop pa lahko uredijo tudi prek SMS (SMS s ključno besedo VAREN SPLET na 1918), na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali s klicem na 080 8000.

Poslovni uporabniki svoje omrežje in mobitele zaščitijo s storitvijo Varen poslovni splet, ob tem pa jim je na voljo tudi celovit nabor drugih varnostnih rešitev; pri optimalni rešitvi jim pomagajo strokovnjaki Telekoma Slovenije.

Kako lahko vsak posameznik izboljša svojo varnost v digitalnem svetu?



- Preden obiščete spletne strani z vprašljivo vsebino in varnostjo, dvakrat premislite. Te strani pogosto ponujajo izjemno privlačne ponudbe, ki so lahko namenjene prevari in zbiranju podatkov o vaših plačilnih karticah in geslih.



- Pri spletnem nakupovanju osebne podatke vpisujte samo v spletne strani, ki jim popolnoma zaupate. Še posebej bodite previdni pri vpisu podatkov o plačilnih karticah.



- Za različne spletne dostope uporabljajte različna in močna gesla, dolga vsaj 12, idealno pa 16 znakov. Gesla varno shranite, pri čemer lahko uporabite program za upravljanje gesel. Če je mogoče, vklopite večstopenjsko avtentikacijo.



- Elektronska pošta je pogosto tarča napadalcev, ki s t. i. sporočili phishing lovijo žrtve. Bodite previdni in skrbno preverite pošiljatelja in njegov e-naslov. Ne sledite povezavam v e-sporočilih neznanih pošiljateljev, še posebej če so skrite v grafikah, in ne odpirajte priponk. Nikoli ne vnašajte svojih osebnih podatkov, gesel ali številk plačilnih kartic, saj pravi ponudniki storitev tega ne zahtevajo.