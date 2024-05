Velik temen madež na Savi Dolinki. Kaj pravijo strokovnjaki?

Na Savi Dolinki se je na območju Jesenic in Žirovnice v teh dneh pojavil velik temen madež, ki je povzročil skrbi med občani. Kot so po analizi vzorca vode ugotovili strokovnjaki, gre za namnožene planktonske dinofitske alge. Ob tem so pojasnili, da gre za naraven pojav, ki ne predstavlja grožnje za zdravje ljudi in živali.

Poveljnika civilne zaščite občine Jesenice Igorja Arha so o temnem madežu na reki Savi obvestili v nedeljo prek regijskega centra za obveščanje Kranj. O pojavu je obvestil javno službo za varstvo voda VGP Drava Ptuj, po navodilu katere so jeseniški poklicni gasilci odvzeli vzorec vode za laboratorijsko analizo. To so danes opravili strokovnjaki agencije za okolje v laboratoriju na Bledu, na svojih spletnih straneh sporoča Občina Jesenice.

Dogodek je posledica naravnega pojava

Poročilo mikroskopskega pregleda v laboratoriju potrjuje, da so se zaradi podaljšanega zadrževalnega časa vode v akumulaciji Hidroelektrarne Moste namnožile planktonske dinofitske alge. Ob rezultatih analize vode so na VGP Drava Ptuj poudarili, da je dogodek posledica naravnega pojava, ki so ga v preteklosti že zabeležili. Take alge so se namreč po njihovih navedbah pojavile že konec maja 2016 in ne predstavljajo grožnje za zdravje ljudi in živali.

Jeseniški gasilci v nedeljo niso le odvzeli vzorca vode na območju med kampom Perun in jezom Hidroelektrarne Moste, kjer se je pojavil temni madež, temveč so pregledali tudi reko in obrežje. Pozorni so bili predvsem na morebitna uhajanja nevarnih, bioloških ali kemičnih snovi v reko.

Podoben madež že leta 2016

Poveljnik civilne zaščite je o dogodku obvestil tudi vodstvo družbe Sij Acroni. V podjetju so nato opravili pregled tovarniških iztokov zaradi morebitnega odtekanja v reko. Arh je glede povečane motnosti vode govoril tudi s predstavniki Ribiške družine Jesenice, ki pa so že sami ugotovili povečano motnost vode zaradi rasti alg.

Na Občini Jesenice pozivajo ljudi, ki opazijo podobne pojave v naravi, naj pokličejo na število 112, saj bodo pristojni le na ta način lahko hitro preverili, ali gre za onesnaženje ali ne.

Podoben madež na jezu Hidroelektrarne Moste je že maja 2016 povzročil precejšnjo zaskrbljenost med ljudmi. Takrat so morebitno onesnaženje reke z nevarnimi snovmi preiskovali tudi gorenjski kriminalisti ter Inšpekcija za okolje in naravo v Kranju. Vendar je tudi takrat analiza vode pokazala, da v reki ni bilo nevarnih snovi in da je spremembo barve vode povzročil naraven pojav.