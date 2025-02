Velenjski svetniki zvečine ne podpirajo preimenovanja Titovega trga

Velenjski svetniki iz SDS in še šest svetnikov drugih strank so vložili predlog o preimenovanju Titovega trga v Rudarski trg. Kot so pojasnili, si prizadevajo za priznanje in ohranjanje rudarske dediščine, ki je ključnega pomena za zgodovino in identiteto Velenja. Večina velenjskih mestnih svetnikov predloga ne podpira.

Velenjska SDS: Trga ne bi preimenovali zaradi politike ali ideologije, temveč zaradi korenin mesta Velenje

Kot je velenjska SDS zapisala v obrazložitvi predloga o preimenovanju Titovega trga, je Velenje mlado mesto z bogato rudarsko tradicijo in preteklostjo in se zaslužno ponosno spominja svojih korenin, ki segajo v čas rudarjenja.

Preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg bi bil korak, ki bi odražal zgodovinski pomen rudarstva v razvoju mesta ter počastil spomin na vse, ki so s svojim trudom in požrtvovalnostjo soustvarjali to skupnost, menijo v SDS Velenje.

Rudarjenje je bilo ključno za gospodarski uspeh Velenja, saj je omogočil razvoj več podjetij in ustvarilo številna delovna mesta. Večina Velenjčanov je bila povezana z rudarstvom ali dolgoletno tradicijo teh podjetij. Preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg bo pripomoglo k obujanju te dediščine ter podprlo lokalno ekonomijo in podjetništvo, so dejali v SDS Velenje.

Dodali so še, da pri preimenovanju Titovega trga v Rudarski trg ni nobenega politično-ideološkega pomena.

SD: Predlog preimenovanja ni prestal ne družbene in ne strokovne presoje

Kot je za STA povedala vodja svetniške skupine SD Velenje Aleksandra Vasiljević, je Titov trg osrednji trg Velenja zaznamovan z zgodovino in dediščino mesta. Zato menijo, da se k spremembi imena trga ne pristopa na tovrstni način, saj predlog preimenovanja trga ni prestal družbene, še manj pa strokovne presoje.

"Nikakor se ne moremo otresti občutka, da gre za izkoriščanje tragičnega dogodka, ki se je zgodil 20. januarja v našem premogovniku v politične namene. V svetniški skupini menimo, da je treba energijo usmerjati v ohranjanje visoke kakovosti bivanja in učinkovito reševanje izzivov, ki nam jih prinaša prestrukturiranje," je dejala Vasiljević.

Poudarila je, da je treba pri tem spoštovati kulturno dediščino in zgodovino Velenja ter iskati skupne in povezovalne vsebine in aktivnosti, ki ne delijo občanov, zlasti ne na način nabiranja političnih točk na ideološki osnovi.

Ker Premogovnik Velenje letos praznuje 150-letnico rudarjenja, je stališče svetniške skupine SD, da je treba k obeležitvi te obletnice pristopiti na drugačen način, in sicer celovito, odgovorno in strokovno.

"Predlagatelji izkoriščajo čustva, ki so jih Velenjčani doživljali ob tragični nesreči v premogovniku"

V velenjski svetniški skupini DeSUS so za STA dejali, da predlagatelji izkoriščajo čustva, ki so jih Velenjčani doživljali ob omenjeni tragični nesreči v premogovniku, v mislih pa imajo predvsem drug namen, in sicer preimenovanje Titovega trga. Njihova naslednja pobuda pa bo odstranitev tudi Titovega spomenika s trga, zato tega predloga o preimenovanju ne bodo podprli.

Opozorili so tudi, da v Velenju že imajo Rudarsko cesto, ki celo meji na Titov trg, zato tudi po določbah zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb to ni možno.

V zakonu je namreč zapisano, da v istem naselju ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena.

Svoboda: Gre za nabiranje političnih točk na račun čustvenega vznemirjenja Velenjčanov

V svetniški skupini Gibanja Svoboda Velenje so za STA ocenili, da tovrstna pobuda v tem trenutku nima pravih osnov in gre zgolj in samo za nabiranje političnih glasov v trenutku, ko so posamezniki še vedno čustveno vznemirjeni zaradi nedavne rudarske nesreče.

Preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg ne nosi za sabo samo in zgolj preimenovanja. Gre za pobudo, ki bi imela tudi velike finančne učinke na občinski proračun, kot so spremembe naslovov prebivalcev, sprememba žigov in naslovov podjetij, navajajo svetniki Gibanja Svoboda.

Dejali so še, da bi pobuda vsekakor morala vsebovati tudi finančno konstrukcijo preimenovanja, česar pa pobudniki niso naredili.

Občina: Titov trg ima za občane Velenja posebno vrednost

Na velenjski občini so pobudo predali v obravnavo strokovnim službam. Ko bo postopek zaključen, bo občina do predloga zavzela jasno stališče, so na občini pojasnili za STA. Navedli so tudi, da se v Velenju zavedajo pomena zgodovinske dediščine in identitete mesta, ki je tesno povezana z njegovo industrijsko, delavsko in rudarsko preteklostjo.

Titov trg je osrednji prostor v mestu, ki ima za občane Velenja simbolno in kulturno vrednost ter je neločljivo povezan z razvojem Velenja, pravijo na občini.

Predlog svetnikov SDS in drugih svetnikov pa bodo uvrstili na dnevni red naslednje seje velenjskega mestnega sveta, ki bo 11. marca. V velenjskem mestnem svetu je sicer 33 svetnikov, od tega jih je 16 iz vrst SD, SDS ima pet svetnikov, trije so iz Gibanja Svoboda, DeSUS ima prav tako tri svetnike, SLS in Naša dežela imata dva svetnika, dva svetnika sta samostojna, po enega pa imata NSi in Naše Velenje.