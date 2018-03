Večina trgovin čez praznike zaprta kar dva dneva

Delodajalci in sindikalisti s področja trgovine so v dogovoru glede ureditve delovnega časa prodajalcev določili deset praznikov, ko morajo biti trgovine zaprte. Ti prazniki so 1. januar, 8. februar, velikonočna nedelja in ponedeljek, 1. maj, binkoštni ponedeljek, 25. junij, 15. avgust, 1. november in 25. december.

Pravila po tej konec preteklega leta sprejeti kolektivni pogodbi brez izjeme veljajo za trgovine, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano trgovinsko dejavnost, medtem ko je pri tistih, ki imajo kot glavno dejavnost navedeno kaj drugega, malce drugače.

Če je kot glavna dejavnost registrirano kaj drugega, na primer peka kruha, proizvodnja oblačil in podobno, je trgovina tudi na prej omenjenih deset praznikov lahko odprta. Pogoj pa je, da na dela prost dan v njej dela bodisi lastnik bodisi družinski član. Zaradi te izjeme v aneksu bodo torej tudi na velikonočno nedeljo in ponedeljek lahko odprti pekarne, zasebne trgovine, bencinski servisi in podobni ponudniki, ki imajo kot glavno dejavnost navedeno kakšno drugo, ne trgovinsko dejavnost.

Če ste torej med tistimi, ki vam nikakor ne bo uspelo od sobote do torka zdržati brez obiska trgovine, je najbolje, da preverite, katere manjše zasebne trgovine v vaši bližini bodo odprte in kakšen delovni čas bodo imele.