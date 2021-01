Več nevladnih organizacij s pozivom k pomoči ogroženim otrokom in družinam

Več nevladnih organizacij, združenih v Evropski mreži za boj proti revščini v Sloveniji, je na vlado in pristojna ministrstva naslovilo poziv za pomoč najbolj ogroženim otrokom in družinam, ki so jih prizadele posledice epidemije covid-19 in ukrepov za njeno zajezitev. Predlagajo sistemske spremembe, ki bi vsaj začasno olajšale stiske.

V 15 nevladnih organizacijah, med njimi tudi Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ljubljanskem območnem združenju Rdečega križa Slovenije in Zvezi društev upokojencev Slovenije, menijo, da bi morali ministrstvo za izobraževanje in šole vložiti dodatne napore v zagotavljanje dostopa do znanja za tiste otroke in mladostnike, ki imajo znane prepreke, kot so revščina, primanjkljaji v znanju in izpostavljenost nasilju, piše STA.

Ob neposrednih stikih z družinami namreč zaznavajo, da otroci iz socialno najbolj ogroženih družin še vedno nimajo zagotovljenih računalnikov in tehnične opreme ter povezave do interneta, mnogi tudi zaradi domačih razmer ne morejo sodelovati pri pouku, saj si s sorojenci delijo opremo ali pa jim starši ne morejo nuditi pomoči pri razumevanju snovi. Mnogi otroci iz socialno šibkih družin so izpostavljeni pomanjkanju hrane ali bivanju v nedostojnih razmerah, pa tudi različnemu nasilju.

Nevladniki za čimprejšnje odprtje šol

Zato nevladne organizacije vlado pozivajo k takojšnji vzpostavitvi zakonodajnih podlag, ki bodo omogočale čim prejšnje odprtje šol, dijaških domov in drugih dejavnosti, ki otrokom omogočajo psihični in fizični razvoj. Ob vrnitvi v šole naj se da poudarek predvsem lajšanju stisk otrok in mladostnikov ter socializaciji, so zapisali.

Predlagajo tudi vzpostavitev takšnih zakonskih podlag, ki bodo pri ocenjevanju upoštevale primanjkljaje, in takojšnjo vzpostavitev dodatnih učnih pomoči.

Zavzemajo se za vzpostavitev poroštvenega sklada države, namenjenega ureditvi moratorijev za plačila najemnin, posojil za rešitev osnovnega stanovanjskega problema ter stroškov vode, elektrike in ogrevanja.

Hkrati opozarjajo na nujnost priprave ukrepov, ki bodo pomagali družinam premostiti stiske tudi po koncu razglašene epidemije, še piše STA.