Več kot polovica Slovencev ne zna ravnati z denarjem in ne varčuje

Nedavna raziskava je pokazala, da več kot polovica Slovenk in Slovencev ne zna ravnati z denarjem in živi od plače do plače, komaj kaj privarčuje ali pa celo nič. Smo nacija, ki je finančno nezrela, ugotavljata avtorja raziskave Ana in Mitja Vezovišek. Kaj to pomeni?

Namen raziskave, ki prikazuje nasprotje mitu o "pridnih in varčnih Slovencih", je bilo ugotoviti, v katerem finančnem obdobju smo državljani Slovenije. Kot pojasnjujeta avtorja knjige Adijo, finančen stres! Ana in Mitja Vezovišek, v nasprotju s kulturno obsedenostjo mladosti, je pri finančni starosti celo bolje, če smo opredeljeni kot starejši.

Starejši smo, več denarja imamo

"Pri finančni starosti je ravno obratno, vsakdo bi si želel biti finančno čim starejši in s tem bolj neodvisen," poudarjata avtorja, ki sta v okviru omenjenega projekta pripravila izračun fizične starosti, ki opredeljuje šest finančnih obdobij: otrok, mladostnik, odrasel, zrel, starostnik in modrec.

"Ni težko ugotoviti, da mlajša kot je finančna starost, slabše je naše ravnanje z denarjem, manj imamo privarčevanih sredstev in slabše je naše razmerje med prihodki in izdatki," izpostavljata.

Foto: Getty Images

Raziskava, ki jo je do zdaj izpolnilo še več kot 1.191 vprašanih, nakazuje, da imamo v Sloveniji skoraj 51 odstotkov finančnih otrok in mladostnikov, dobrih 46 odstotkov se jih finančno uvršča v razred odrasel, slaba dva odstotka je zrelih. V najvišjem razredu, kjer so finančni starostniki in modreci, pa je manj kot dva odstotka slovenskih državljanov.

"Postati finančno zrel ni preprosto, vendar je mogoče. Vprašanje je le, kaj smo pripravljeni narediti, da to dosežemo. Seveda je veliko odvisno tudi od tega, kje smo danes, koliko smo finančno stari oziroma v katerem finančnem obdobju smo. A vsi moramo prehoditi isto pot in iti skozi vsa obdobja finančnega odraščanja," še pravita Ana in Mitja Vezovišek.

