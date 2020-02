Več duhovnikov prejelo klice izsiljevalcev o spolnih zlorabah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh so nekateri duhovniki različnih škofij prejeli telefonske klice, da se je pri verouku v njihovi župniji zgodila spolna zloraba. Klicatelji oziroma izsiljevalci se predstavljajo kot zastopniki staršev oziroma otrok in zahtevajo srečanje ter denar, da to ne bi prišlo v javnost. Takšne klice je treba prijaviti policiji, svetujejo v SŠK.