Vasle nad novinarko TV Slovenija: Tale bi lahko mirno malo po stopnicah padla

Jože Možina, nekdanji direktor TV Slovenija, danes pa novinar in ustvarjalec Pričevalcev in oddaje Intervju na tej televiziji, je pred dnevi na Twitterju objavil krajši video, v katerem nastopa voditeljica televizije Ana Tavčar. Ob tem je zapisal: "Bizaren primer avtocenzure in strahu pred pluralnostjo na moji TVS: voditeljica prekinila in užalila gledalko, ki je pohvalila moj intervju s Saro Jonan."

Vasle: Tale bi lahko mirno malo po stopnicah padla

V debato, ki se je razvila ob objavi omenjenega tvita, se je odzval tudi nekdanji direktor Radia Slovenija Vinko Vasle, ob tem pa zapisal: "Tale bi lahko mirno malo po stopnicah padla, če bi Pirkovič imel kaj jajc."

Foto: STA Generalni direktor nacionalne televizije Igor Kadunc je ob tem za Večer povedal, da je vodstvo v preteklosti večkrat obsodilo napade na njihove novinarje, kot v primerih Evgenije Carl, Jožeta Možine, Mojce Dumančič in Mojce Pašek Šetinc.

"Posebej skrb zbujajoče je, da vse pogostejše verbalno nasilje nad novinarskim in uredniškim delom prehaja v pozivanje k nasilju, pa tudi fizične napade. Svobodno in neodvisno novinarsko delo je eden temeljnih postulatov demokracije in napad na novinarje je napad na demokracijo. Vsaka normalna demokratična družba mora imeti do tovrstnih pojavov ničelno stopnjo tolerance," je dodal za Večer.

Povedal je še, da bo vodstvo napadenim poskušalo zagotoviti zaščito, prav tako ima zagotovljeno pravno pomoč, če bo potrebno, pa tudi drugo zaščito. Še posebej žalostno je, ko se na družbenih omrežjih, kljub jasnemu stališču in že izrečenim opozorilom vodstva, nadaljuje nedostojna in žaljiva komunikacija. "V zadnjo spada tudi tvit Vinka Vasleta, ki je bil v preteklosti celo direktor Radia Slovenija," je še direktor RTV Slovenija.

Po napadu v Strasbourgu na družbenih omrežjih več nestrpnih komentarjev

Več nestrpnih komentarjev se je na družbenih omrežjih pojavilo tudi ob zadnjem napadu v Strasbourgu, v katerem so umrli trije ljudje, več pa je bilo ranjenih. Tarča številnih tviterašev je bila predvsem evroposlanka Tanja Fajon (SD). V eden od tvitov, kjer se je odzvala na komentarje, je tudi zapisala, da bo grožnje s smrtjo prijavila policiji.

Ob tem je predsednik DZ in stranke SD Dejan Židan danes pozval k strpnosti: "Spet in spet je treba jasno povedati: gre za hud, grozljiv in zahrbten napad na pridobitve miru, sožitja in blaginje nas vseh. Pri tem pa ne smemo dovoliti, da se tisto, kar nas dela ljudi, to pa je govor, dialog, sporazumevanje, postavlja v objem nasilja, zločina in zavrženosti. Ni primerljivo, pa vendar – tudi v duhu prazničnega časa, ki v prihajajočih dneh napolnjuje slovenske domove, prosim in pozivam vse, ki se v javnem prostoru odzivamo na družbeno stvarnost, da se odpovemo nestrpnosti, spodbujanju sovraštva in neprimernemu komentiranju. Enotnost, pa pri tem ne mislim na enoumje in odrekanje svobode govora, pomeni skrb za varnost, mir in sožitje slehernega od nas."