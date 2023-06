Varuh človekovih pravic pozval k ničelni toleranci do nasilja nad otroki

Pri Varuhu so že lani pozvali ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da pripravi zakonsko podlago za pregledovanja šolskih torb. To bi po njenem mnenju uredilo pregled nad tem, kaj učenci vnašajo v šolski prostor, in preizkusilo prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola.

Pri Varuhu so že lani pozvali ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da pripravi zakonsko podlago za pregledovanja šolskih torb. To bi po njenem mnenju uredilo pregled nad tem, kaj učenci vnašajo v šolski prostor, in preizkusilo prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola.

Namestnik varuha človekovih pravic, odgovoren za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic, Jože Ruparčič je na srečanju s predstavniki nevladnih organizacij pozval k ničelni toleranci do nasilja nad otroki. Ruparčič je opozoril, da je nasilje nad otroki v porastu in da je pogosto skrito med štirimi stenami, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavniki nevladnih organizacij so se z namestnikom varuha pogovarjali o duševnem zdravju otrok in revščini. Dotaknili so se tudi medvrstniškega in spletnega nasilja ter načrtovane prenove učnih načrtov v vrtcih in srednjih šolah. Posebno pozornost pa so udeleženi namenili nasilju nad otroki.

Nasilje je treba nemudoma prijaviti!

"Nujno je okrepiti znanje odraslih, ki prek svojega dela prihajajo v stik z otroki žrtvami nasilja. Pomembno je, da prepoznajo nasilje in znajo ukrepati. Nasilje je treba prijaviti in o njem ne molčimo, če ga zaznamo ali zanj izvemo. Moramo se zavedati, da je poleg psihičnega, fizičnega, ekonomskega in spolnega nasilja, oblika nasilja tudi zanemarjanje otrok," je na srečanju z nevladniki poudaril namestnik varuha Ruparčič.

Kot eno od glavnih težav pri reševanju problematike nasilja nad otroki je namestnik varuha prepoznal dolgotrajnost sodnih postopkov in izpostavil, da je kritično tudi pomanjkanje kliničnih psihologov in pedopsihiatrov.

Hiša za otroke kot primer dobre prakse

Sogovorniki so na srečanju za primer dobre prakse učinkovitega medresorskega in medinstitucionalnega sodelovanja v korist otrok označili Hišo za otroke, ki je svoja vrata odprla junija lani in omogoča zaščito in celostno obravnavo otrok, žrtev najhujših kaznivih dejanj.

Nadzor nad vsebino šolskih torb

Na srečanju je pomočnica vodje centra za človekove pravice pri varuhu Simona Drenik Bavdek dejala, da pripravljajo analizo obstoječega stanja o zaznavanju nasilja v osnovnih in srednjih šolah in o izobraževanju o človekovih pravicah v šolah.

Na srečanju je bilo govora tudi o načrtovani prenovi šolskega sistema, ki bi morala po mnenju prisotnih okrepiti izobraževanje otrok in mladih o človekovih pravicah, strpnosti ter spoštovanju drugačnih. Namestnik varuha Ruparčič je ministrstvu tako priporočil, da v prenovo učnih načrtov vključi strokovnjake za področje človekovih pravic, in hkrati podprl predloge strokovnjakov s fakultete za šport, da se otrokom v šolah omogoči več gibanja.