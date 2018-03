Vam lahko delodajalec prepove "čik pavzo"?

Kajenje je razvada, ki je del življenja veliko ljudi. Za kadilce je to opravilo največja težava šele takrat, ko ga ne morejo izvesti. Vsak kadilec si namreč med delovnim časom, še posebej ko je pod stresom, rad na vsake toliko časa privošči kakšno cigareto. Pa mu lahko delodajalec to prepove?

Leta 2007 je kadilce razočarala, nekadilce pa nekoliko razveselila novela zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov, ki je prepovedala kajenje v vseh zaprtih javnih prostorih. Danes tako ni dvoma o tem, da je kajenje kjerkoli v delovnih prostorih prepovedano. Kaj pa kajenje pred stavbo, kjer ste zaposleni?

Delodajalec lahko pod določenimi pogoji prepove kajenje

Da, ampak le v določenih primerih. Delodajalec lahko prepove kajenje v vseh prostorih in na območju, katerega lastnik je, a mora biti ta prepoved zapisana v splošnem aktu delodajalca, ki ga določa zakon o delovnih razmerjih, pojasnjuje Branka Knafelc z inšpektorata za delo.

Delodajalec lahko kajenje prepove le, če je ta prepoved predhodno določena. Foto: Thinkstock Če sindikat v podjetju ni organiziran, se te pravice določijo v kolektivnih pogodbah. Če to področje v splošnem aktu ali kolektivni pogodbi ni urejeno, zaposleni lahko kadi zunaj delovnih prostorov. Če je, pa se kljub temu lahko na cigareto odpravi na drugo stran ceste.

Kadarkoli na cigareto?

Pa gre lahko na cigareto, kadarkoli si jo zaželi? Na to vprašanje delno odgovarja zakon o delovnih razmerjih (154. člen), ki govori o odmorih med delovnim časom in pravi, da ima med dnevnim delom delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut. Pravi tudi, da se dolžina odmora v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno z dolžino dnevnega delovnega časa.

Svojih 30 minut lahko razdelite na več krajših odmorov

Torej lahko zaposleni svoj odmor izkoristi za karkoli, tudi kajenje. Pred stavbo ali na drugi strani ceste. Kaj pa krajši, nekajminutni odmori? Če se zaposleni odloči svoj 30-minutni odmor razdeliti na več krajših, je tudi to mogoče, saj zakon izrecno ne določa, da mora biti ta v enem kosu.

Kaj pa "čik pavze" zunaj pripadajočega odmora?

Določeni kadilci med delovnim časom odhajajo na "čik pavze" in si nato vzamejo še pol ure za malico, saj odmori za cigareto in tudi odmori za stranišče niso nikjer določeni. Če delodajalec nima težav s tem, da se kadilci nekajkrat čez dan, med delovnim časom, odpravijo na cigareto, nato pa si vzamejo še polurni odmor, to lahko deluje, pojasnjujejo na inšpektoratu.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2014 vsak teden zaradi kajenja umreta dva prebivalca Slovenije, ki sta stara od 30 do 44 let, vsak četrti pa umre pred 60. letom starosti. Kadi vsak četrti Slovenec, star od 15 do 64 let, in kar vsak peti 15-letnik. 70 odstotkov kadilcev začne redno kaditi že pred 19. letom starosti.

Delodajalec ne sme preseči zakonov

Knafelčeva z inšpektorata za delo pravi, da lahko delodajalec, če želi omejiti delavcem kajenje v delovnem času, po njihovem mnenju to stori v okviru možnosti, ki mu jih daje delovnopravna zakonodaja. Ta zagotavlja minimum pravic delavcev. "Iz obeh zakonov izhajajo obveznosti delodajalcev, ki jih ti med drugim udejanjijo s splošnimi akti. Ti sicer praviloma niso obvezni," razlaga. Če se delodajalec odloči v splošnem aktu prepovedati kajenje v delovnem času, mora pri tem spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.

Kajenje namesto malice? Foto: Thinkstock

Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa

Ob navedenem pojasnjuje tudi, da je delodajalec v skladu z zakonom dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa. "Delodajalci običajno v splošnem aktu opredelijo tudi način evidentiranja prihodov, odhodov in odmorov na delovnem mestu. Kot že navedeno, pa mora delodajalec pri omejitvah gibanja delavca vseskozi paziti, da z njimi ne poseže v delavčevo dostojanstvo in pravico do zasebnosti," dodaja.

Kajenje med delovnim časom je torej v veliki večini stvar narave dela in dogovora oziroma strogosti delodajalca, ki lahko tovrstne dodatne odmore prepove. V tem primeru morajo kadilci svoj polurni odmor razporediti tako, da jim na koncu ostane vsaj še pet minut, da pojedo sendvič.