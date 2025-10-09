Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
9. 10. 2025,
13.05

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Nobelova nagrada za literaturo Laszlo Krasznahorkai

Četrtek, 9. 10. 2025, 13.05

56 minut

Nobelovo nagrado za literaturo je dobil Laszlo Krasznahorkai

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Laszlo Krasznahorkai | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Madžarski avtor Laszlo Krasznahorkai je letošnji dobitnik Nobelove nagrade za literaturo

Kot je v Stockholmu sporočila Švedska akademija, je Laszlo Krasznahorkai Nobelovo nagrado za literaturo prejel za svojo "prepričljivo in vizionarsko delo, ki sredi apokaliptičnega strahu ponovno potrjuje moč umetnosti."

V slovenščini lahko beremo dva njegova romana

V slovenščino sta prevedena njegova romana Satanov tango in Vojna in vojna ter kratka proza Svet gre naprej. Leta 2014 je prejel nagrado vilenica in predlani gostoval v Sloveniji v okviru festivala Fabula.

Kot je še zapisano v utemeljitvi Nobelove nagrade za literaturo, je Krasznahorkai velik epski pisatelj srednjeevropske tradicije, ki sega od Franza Kafke do Thomasa Bernharda in jo zaznamujejo absurdizem in groteskna pretiranost, se pa s svojim bolj kontemplativnim, natančno odmerjenim tonom obrača tudi proti Vzhodu.

Satanov tango, prelomnica v njegovi karieri

Krasznahorkai se je rodil leta 1954 v majhnem madžarskem mestu Gyula na jugovzhodu Madžarske, ki je podobno odročno podeželje, kot je prizorišče njegovega prvega romana Satanov tango, ki je bil objavljen leta 1985. Delo je na Madžarskem postalo literarna senzacija in avtorjevo prelomno delo.

Roman v močno sugestivnih besedah opisuje skupino revnih prebivalcev zapuščene kolektivne farme na madžarskem podeželju tik pred padcem komunizma. Roman je bil leta 1994 v režiji Bela Tarra prenesen na filmsko platno.

Nobelova nagrada za literaturo Laszlo Krasznahorkai
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.