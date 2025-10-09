Kot je v Stockholmu sporočila Švedska akademija, je Laszlo Krasznahorkai Nobelovo nagrado za literaturo prejel za svojo "prepričljivo in vizionarsko delo, ki sredi apokaliptičnega strahu ponovno potrjuje moč umetnosti."

V slovenščini lahko beremo dva njegova romana

V slovenščino sta prevedena njegova romana Satanov tango in Vojna in vojna ter kratka proza Svet gre naprej. Leta 2014 je prejel nagrado vilenica in predlani gostoval v Sloveniji v okviru festivala Fabula.

Kot je še zapisano v utemeljitvi Nobelove nagrade za literaturo, je Krasznahorkai velik epski pisatelj srednjeevropske tradicije, ki sega od Franza Kafke do Thomasa Bernharda in jo zaznamujejo absurdizem in groteskna pretiranost, se pa s svojim bolj kontemplativnim, natančno odmerjenim tonom obrača tudi proti Vzhodu.

Satanov tango, prelomnica v njegovi karieri

Krasznahorkai se je rodil leta 1954 v majhnem madžarskem mestu Gyula na jugovzhodu Madžarske, ki je podobno odročno podeželje, kot je prizorišče njegovega prvega romana Satanov tango, ki je bil objavljen leta 1985. Delo je na Madžarskem postalo literarna senzacija in avtorjevo prelomno delo.

Roman v močno sugestivnih besedah opisuje skupino revnih prebivalcev zapuščene kolektivne farme na madžarskem podeželju tik pred padcem komunizma. Roman je bil leta 1994 v režiji Bela Tarra prenesen na filmsko platno.