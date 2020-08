Kako resna je situacija v Sloveniji?

V Sloveniji so v sredo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 43 ljudeh. To je zelo velika številka za Slovenijo in obremenitev za zdravstveno in epidemiološko službo, je povedala Nuška Čakš Jager , namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Slovenija je s 14-dnevno incidenco (število primerov na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh) prešla prek številke 15, kar pomeni, da smo se povzpeli. Razpršenost primerov po Sloveniji je precejšnja, največje število pa beležimo v Ljubljani, Celju in Tržiču. Ljubljana krepko vodi po številu pozitivnih primerov, je povedala.

Precej uvoženih primerov iz Hrvaške

Epidemiološke preiskave za včeraj potrjene primere še potekajo, do izjave govornice pa je bilo od 43 potrjenih primerov uvoženih 14 in v večini oziroma skoraj vsi so iz Hrvaške. Še vedno imamo v Sloveniji okoli 21 skupkov okužb. Še vedno se torej ukvarjamo s skupki primerov, ki v več kot polovici izhajajo iz vnesenih primerov iz Hrvaške, je dodala.

Zboleva tudi kar nekaj ljudi iz karantene

Tisti, pri katerih so potrdili okužbo, imajo po njenih besedah precej kontaktov. Med temi 43, ki so jih zabeležili včeraj, je bilo sedem takšnih, ki so imeli že odrejeno karanteno, kar pa pomeni lažje delo za epidemiologe.

Stanje v Evropi se slabša

Povedala je, da se situacija v Evropi slabša. Porast beležijo skoraj v vseh državah. Opažajo velik porast v Španiji, Franciji, Luksemburgu, pa tudi v nekaterih drugih državah.

Nuška Čakš Jager Foto: posnetek zaslona

Kaj lahko naredimo?

Kot je povedala Nuška Čakš Jager, še vedno ostajajo pri prošnji, da se večina ljudi skuša držati priporočil, ki so jih poudarjali v vsem tem času. Prosijo, da ljudje sodelujejo z epidemiološko službo, ko je treba pridobivati podatke. Tretja stvar pa je uporaba aplikacije za iskanje kontaktov. Uporaba te bi epidemiologom olajšala delo.

Po povratku iz Hrvaške bodite previdni

Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh in tednih, ko se bo iz Hrvaške v Slovenijo vrnilo več kot sto tisoč ljudi, je govornica povedala, da je to odvisno od tega, kakšna je ta populacija in kje se je zadrževala oziroma kako je dopustovala. Če so to tisti, ki so v apartmajih in nikogar ne ogrožajo, ne pričakujejo drastičnega povečanja. Je pa odgovornost vseh, da ob prihodu nazaj opazujejo svoje zdravstveno stanje.

