V Veliki Nedelji v šolo predvidoma šele čez teden dni #video

Medtem ko so danes šolarji po vsej Sloveniji vnovič vstopili v šole, pa se bo prvi šolski dan predvidoma za teden dni zamaknil za okoli 300 učencev Osnovne šole Velika Nedelja, ki so ob uničevalskih neurjih preteklo nedeljo ostali brez strehe nad šolo, in to le dva dni pred težko pričakovanim povratkom za klopi.