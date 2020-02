V URI Soča bogatejši za novi vadbeni napravi za rehabilitacijo otrok #video

Prvo napravo za krepitev mišic zgornjega dela trupa je ekipi Planeta predstavila 25-letna paraolimpijka in igralka sedeče odbojke Lena Gaberšček, ki je rojena brez leve roke. "Kot odbojkarica imam zelo pogosto težave z rameni, ker so ta pri nas zelo obremenjena. Trenutno sem na rehabilitaciji v Soči in mislim, da bo ta naprava veliko pripomogla k temu, da bo rehabilitacija na koncu zelo uspešna," je razlagala Gaberščkova.

Naprava je primerna za vse, ki imajo težave v ramenskem obroču, in sicer ko gre za majhne poškodbe ter okrevanje po operacijah ali zlomih. "Na tej napravi lahko obravnavamo zelo širok spekter diagnoz," je pojasnila fizioterapevtka Slavica Bajuk. Druga naprava je namenjena krepitvi spodnjega dela telesa, predvsem stegenskim mišicam. Uporabljajo jo lahko vsi, tako otroci in najstniki kot tudi starostniki.

Bogatejši tudi za približno 50 novih igrač

Na rehabilitacijskem centru so bogatejši tudi za približno 50 novih igrač, ki so posebej prilagojene za otroke s kompleksnejšimi zdravstvenimi težavami. Igra je otrokovo osnovno orodje, ki jim omogoča učenje. Vse so prilagojene tako, da vsebujejo stikalo z različnimi funkcijami.

"Igrače na stikalo omogočajo igro tudi otrokom, ki na drugačen način pravzaprav ne morejo do igrače. To so predvsem gibalno ovirani otroci. Igro zato razvijamo na poseben način, pri tem pa potrebujemo tudi omenjene posebne igrače," je pojasnila specialistka klinične logopedije Barbara Korošec. Nove naprave in igrače bodo poleg lažjega okrevanja in učenja poskrbele tudi za več dobre volje, so še poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.