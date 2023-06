V UKC Ljubljana zadovoljni s predlogom ukrepov za krajšanje čakalnih vrst

Po Jugovem mnenju je interventni zakon razkril, da v zdravstvenem sistemu primanjkuje resursov. "In če imamo omejene resurse, je ta zakon pokazal, da plačevanje vseh storitev brez omejitev in brez usmeritev vodi v nagibanje sistema v smer, da se izvajajo predvsem storitve, ki so lažje in bolje plačane, bolj dobičkonosne," je pojasnil.

Ob dejstvu, da je nabor storitev res velik, pa začne sčasoma primanjkovati resursov tam, kjer so posegi res nujni in prinašajo veliko zdravja, niso pa nujno dobičkonosni, je izpostavil. "Zato bi za Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana to sčasoma lahko predstavljalo velik problem. Veseli nas, da je vlada problem prepoznala in mislim, da se je ustrezno odzvala," je generalni direktor največje slovenske bolnišnice ocenil ob robu današnje izjave, sicer namenjene postopku javnega naročila sedmih diagnostičnih naprav.

Prepričan je, da bodo zdaj sredstva porabljena bolj nadzorovano in za storitve, ki doprinesejo več zdravja.

Jug: Bistvena je utemeljenost storitve, ne dolžina čakalne vrste

Na vprašanje o tem, v krajšanje katerih čakalnih vrst bi torej moral biti usmerjen denar, je Jug opozoril, da "ni dolžina čakalne vrste tista, ki mora predstavljati kritično točko, temveč utemeljenost same storitve". "Torej dolžina čakalne vrste ni tako pomembna, temveč na kaj vi čakate. Ne moremo primerjati raka prostate z ukrivljanjem palca na nogi, kar radi zadnje čase počnemo," je ponazoril.

V UKC Ljubljana so se sicer odločili, da bodo pri tem zavzeli proaktivno držo. V. d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana Gregor Norčič je tako predstojnike oddelkov že pozval, da vsak s svojega strokovnega področja ocenijo, katere vrste bi bilo najbolj smiselno skrajševati in bi se jih tudi dalo skrajševati. "Njihov odziv pričakujemo v kratkem," je pojasnil.

Preverili bodo, katere storitve bi prebivalcem prinesle največ zdravja

Potem pa bodo sile skušali usmeriti v tiste čakalne vrste, ki bi jih lahko še dodatno skrajšali, oziroma v tiste storitve, za katere bodo ocenili, da bi prebivalcem prinesle največ zdravja, je dejal Norčič. Priznal je, da pravzaprav delajo paralelno s sprejemanjem sprememb zakona. "Tako da se trudimo, da na naši strani ne bo nekega časovnega zamika in da ne bomo izgubljali časa s tem, da čakamo, kaj se bo dejansko uredilo," je dejal.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske pa menijo, da je nujno, da so v vseh dejavnostih plačane vse opravljene storitve, ne glede na to, ali so bile opravljene po planu ali preko njega.

Kot so pojasnili, sicer njihova trenutna kadrovska zasedba omogoča toliko opravljenih zdravstvenih storitev, kot je tudi dogovorjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). "Dejstvo pa je, da že zdaj zaposleni delajo nad priznanim programom," so dodali.

Sprememba 15. člena zakona

Vlada je v petek na dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. S predlogom spreminja 15. člen zakona, ki še vedno omogoča plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane zdravstvene storitve, so sporočili po seji vlade.

Omenjene storitve bo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje na predlog nabora zdravstvenih storitev, ki ga bo pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, določila vlada.

Predlog novele izrecno določa, da zavod za zdravstveno zavarovanje predlagani nabor izbranih vrst zdravstvenih storitev posreduje ministru za zdravje. Ta lahko pridobi tudi mnenje zdravstvenega sveta. Ukrep se skladno s predlogom usmerja k točno določenim zdravstvenim storitvam, kjer so čakalne dobe najdaljše, so sporočili.