Ko so v ljubljanskem kliničnem centru sprejeli bolnika z znaki srčnega popuščanja, so se strokovnjaki kliničnega oddelka za kardiologijo in kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja znašli pred izzivom. Da bi pacienta oskrbeli v celoti, so zdravniki opravili poseg na način, ki še ni bil opisan v strokovni literaturi, in tako dosegli izjemen uspeh v pristopu k angiografiji.

Kot so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra, je bil v preteklih dneh sprejet bolnik z znaki srčnega popuščanja ob že znani pomembni zožitvi aortne zaklopke in simptomatiki slabe prekrvavitve srčne mišice.

Poseg je bil uspešen

Foto: UKC Ljubljana Zaradi skoraj popolne zapore arterij, ki oskrbujejo spodnji in zgornji okončini, je bil namreč klasičen pristop za slikanje koronarnih žil nemogoč. Glede na stopnjevanje težav so pri pacientu zato predlagali kirurško menjavo aortne zaklopke. Ob vsem tem pa je bil operativni pristop s klasično kirurško tehniko zaradi stanja bolnika in spremljajočih bolezni visoko tvegan, saj bi pomenil zahtevno operacijo z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka ob neopredeljeni koronarni bolezni.

"Da bi bolnika lahko oskrbeli v celoti in s tem zagotovili res dober uspeh posega in trajnejši rezultat zdravljenja, je konzilij zdravnikov predlagal kot rešitev inovativno metodo, ki vključuje pristop za angiografijo koronarnih žil prek ascendentne aorte in menjavo aortne zaklopke prek istega pristopa brez uporabe aparata za zunajtelesni krvni obtok," so pojasnili iz UKC Ljubljana.

V prvem delu posega je bilo skozi vbodno mesto na aorti vstavljeno skrajšano vodilo in skozi vodilo drugo, dolgo vodilo, ki je služilo za podporo diagnostičnemu katetru in pozneje katetru za širitev žile. Postopek slikanja koronarnih žil in širitev ter vstavitev žilne opornice so po dobri predpripravi potekali brez zapletov in učinkovito. Sledila je uspešna vstavitev zaklopke po ustaljenem protokolu za transaortni pristop.

Hitro in brez zapletov

Foto: UKC Ljubljana "Obstoječa tehnika zdravljenja je inovativna. Pomembna novost je uporaba dolgega vodila, ki je predstavljalo umetno žilo, po kateri je bil izveden postopek zdravljenja koronarne žile. Tehnike zdravljenja in obstoječe pripomočke so prilagodili razmeram in naredili poseg na način, ki še ni bil opisan v strokovni literaturi. S tem manj invazivnim posegom, ki je vključeval inovativni pristop k angiografiji, so lahko poseg opravili hitro in z manj tveganja za zaplete," so poudarili.

Celotni poseg je potekal v tesnem sodelovanju kliničnega oddelka za kardiologijo in kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja in je nakazal prednosti, ki jih prinaša načrtovana intergracija vseh kardioloških dejavnosti v Kliniki za srce. Seveda pa posega ne bi bilo moč izvesti brez podpore kliničnega inštituta za radiologijo in kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok.