V UKC Ljubljana v marcu opravili le med 30 in 40 odstotkov pregledov

V ljubljanskem kliničnem centru povečujejo obseg dela, ponekod se dela tudi ob sobotah in nedeljah. V mesecu marcu so zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, po ambulantah opravili le med 30 in 40 odstotkov pregledov kot bi jih sicer. Obseg dela v prihodnje pa bo odvisen od epidemiološke slike. Generalni direktor Janez Poklukar je ob tem povedal, da bo treba z ZZZS doseči nove cene zdravstvenih storitev.

Z umirjanjem epidemije so v UKC Ljubljana začeli s postopnim intenziviranjem vseh zdravstvenih dejavnosti. V petek je vlada sprejela odlog, ki izvajalcem nalaga, da začnejo opravljati vse zdravstvene storitve, ki niso nujne, a pod posebnimi pogoji. Skladno s tem skušajo aktivnosti povečevati.

Ortopedska klinika že normalno deluje

Ortopedska klinika je bila v tem času namenjena obolelim s koronavirusom, danes pa normalno deluje. Operacije se izvajajo v štirih dvoranah. Če bo epidemiološka slika stabilna, bodo v naslednjem tednu na kliniki začeli tudi z dodatnim programom, s katerim bodo skušali zagotavljati vzdržnost čakalnih vrst, je povedal direktor naše največje bolnišnice Janez Poklukar.

Nad skrajševanje čakalnih vrst tudi z e-zdravjem

Ob tem je direktor tudi povedal, da bodo vsi pacienti dobili nove datume, saj stari datumi ne veljajo več. V zadnjih tednih so opozorili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi na e-zdravje, ki bi ga lahko izvajali zdravniki na daljavo, kar bi pomagalo zajeziti čakalne vrste. V času epidemije so številne paciente s covidom-19 že spremljali na daljavo, kritične pa tako pravi čas prepoznali in sprejeli v bolnišnico. Tudi trenutno imajo v okviru oddelka za kardiologijo nekaj pacientov, ki jih spremljajo na daljavo.

V marcu in aprilu precej manj pregledov

Zaradi koronavirusa so v UKC Ljubljani v mesecu marcu naredili le med 37 in 38 tisoč ambulantnih pregledov, v aprilu pa so to storilnost povečali za 20 odstotkov. V prvem tednu meseca maja pa so kljub prazniku že opravili polovico vseh pregledov, ki bi jih morali v mesecu aprilu. Poklukar za zdaj ne more napovedati, kdaj bodo opravili vse zaostanke. Od epidemiološke slike je odvisno, kako bodo stvari tekle naprej.

Z ZZZS bo treba doseči nove cene zdravstvenih storitev

Zdravstveni delavci, po njegovih besedah, delajo tudi ob sobotah, ponekod tudi ob nedeljah. Je pa pri tem kar nekaj nadur, stroški so višji, zato je Poklukar povedal, da bo treba z ZZZS doseči nove cene zdravstvenih storitev. Kot je dejal, so bile že prejšnje podcenjene, ob uporabi osebne varovalne opreme pa bodo te še toliko višje. Že v tem tednu bodo na številnih enotah začeli z novo kalkulacijo vseh stroškov in storitev.

Foto: STA

Na področju pediatrije, ginekologije in infektologije ni čakalnih vrst. Oddelek dermatološke klinike še ne deluje, delujejo le posamezne ambulante. Infekcijske ambulante so preselili v drugo ambulanto. Glede stomatološke klinike pa je dejal, da so z velikim trudom nabavili ustrezno varovalno opremo ter da delujejo vsak dan v večjem obsegu.

Med epidemijo opravili več transplantacij

Ne glede na epidemijo novega koronavirusa in posledično omejitev dela zdravstvenih ustanov pa jim je uspelo v ljubljanskem kliničnem centru v zadnjem mesecu opraviti 21 transplantacij, kar je približno dvakrat toliko, kot je mesečno povprečje, so sporočili iz osrednje slovenske bolnišnice. Kot je povedal Ivan Kneževič, vodja Centra za transplantacijsko dejavnost, so pri enem pacientu opravili kombinirano presaditev ledvice in trebušne slinavke. Opravili pa so tudi dve presaditvi src, dve presaditvi pljuč, tri presaditve jeter in 13 presaditev ledvice.

"To je enkrat več kot običajno. Predvsem je to na račun povečanja presaditev ledvic, ker smo v lanskem letu imeli strašanski izpad v presaditvi ledvic zaradi točkovanja, ki ga je vpeljal Eurotransplant," je pojasnil in dodal, da je majhnim državam, kot so Slovenija, Hrvaška in Belgija to povzročilo velikanski izpad pri številu presajenih organov. Ta sistem so nato popravili in dobili številne nove, dobre ponudbe.

Povedal je še, da približno 1.500 ljudi v Sloveniji živi s presajenimi organi in samo pri dveh je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, oba sta zbolela zelo blago ter uspešno prestala to bolezen. Edini večji izpad, ki so ga opazili pri presaditvi, je bila pri kostnem mozgu.