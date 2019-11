V tem tednu na mizo že spada adventni aranžma #video

Venček bo najdlje ostal svež, če ga bomo postavili na krožnik in nanj dolivali vodo. To bo namreč posrkal mah, na katerega smo privezali smrečje, ki bo zato dlje časa sveže.

Venček bo najdlje ostal svež, če ga bomo postavili na krožnik in nanj dolivali vodo. To bo namreč posrkal mah, na katerega smo privezali smrečje, ki bo zato dlje časa sveže. Foto: Planet TV

Ta teden je že skrajni čas, da si doma ustvarite prednovoletno vzdušje, saj je pred nami prva adventna nedelja. Ker pomemben del predbožične dekoracije je adventni venček. Na Planetu so se lotili izdelave prav teh in preverili, kaj vse še lahko postavimo na mizo. V vmesnem času so preverili še marsikaj, med drugim tudi, kako uspešno z domačimi sestavinami z zidu očistiti plesen.

Pri pripravi venčka so začeli z osnovo iz prepletenih vrbovih vej, jih obložili z mahom, ki omogoča, da smrečje ostane dlje časa sveže. Smrekove vejice so lahko različnih dolžin.

Kako venček okrasimo, je odvisno od našega okusa in naših želja, na venčku pa običajno vsaka od štirih sveč pomeni eno adventno nedeljo.

Venček bo najdlje ostal svež, če ga bomo postavili na krožnik in vanj dolivali vodo. To bo namreč posrkal mah, na katerega smo privezali smrečje, ki bo zato dlje časa sveže.

Če vam klasični smrekovi venčki niso všeč, obstajajo tudi druge možnosti. Predlog alternativ si lahko ogledate v spodnjem videu.

Na mizo lahko postavite tudi podolgovate aranžmaje na leseni podlagi in še marsikaj drugega.

Kako očistiti plesen v stanovanju

Ker so v bolj vlažnem obdobju leta še toliko bolj opazne težave, ki nam jih v stanovanjih in hišah povzroča plesen, so na Planetu preverili tudi to, kako se pravilno lotiti odstranjevanja.

Za čiščenje plesni potrebujete: posodo za mešanje, merilno posodo, žlico, detergent, sol, kis, posodo z vodo in krpe za čiščenje in gobice. Kako vse to uporabiti, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Po čiščenju je treba steno obdelati, da plesen znova ne nastane. Na Planetu so preverili, kako to delajo slikopleskarji.