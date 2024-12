Božične zvezde zasijejo v prazničnem času

Božični čas zaznamujejo različne tradicije, topli trenutki z družino in prijatelji, bleščeči božični okraski, obdarovanje – in barvite božične zvezde. S svojimi zvezdastimi listi so te veličastne rastline, ki so v večjem delu Evrope poznane kot božične zvezde, za številne pomemben del prazničnega časa. Prav tako kot božična drevesca, utripajoče lučke, bunkice in drugi adventni okraski. Strokovnjaki za dekor pri Stars for Europe (SfE) so zaupali, kako je poinsettia ali božična zvezda postala božična rastlina, in pokazali, kako lahko kot lončnica, pa tudi kot rezana cvetlica, napolni vaš dom s prazničnim pričakovanjem ter božičnim običajem in tradicionalnim okraskom doda še več glamurja.

Poinsettia je postala božična rastlina po španskem osvajanju Mehike. Azteki so to rastlino gojili v svojih vrtovih, z njo krasili templje in jo uporabljali za proizvodnjo barvila za barvanje oblačil ter kot zdravilo za zniževanje vročine.

Med misijonarskim delom je dobila ime Estrella de Navidad, kar pomeni božična zvezda. V 17. stoletju se je poinsettia prvič pojavila v procesiji frančiškanskih menihov. Dobila je ime Flor de Nochebuena, kar je v prevodu cvet svete noči, in postajala vse večji krščanski simbol.

Svetovni uspeh poinsettie kot božične rastline se je začel v začetku 20. stoletja. Nemški izseljenec Albert Ecke je opazil, kako so decembra listi divjih božičnih zvezd okoli njegove kmetije pordečeli. To mu je dalo idejo, da bi rastline gojil na svojih poljih ter stebla pred božičem prodajal kot rezano cvetje. To je bil začetek zgodbe o uspehu. Od približno leta 1909 se je Albert Ecke v celoti osredotočil na gojenje božičnih zvezd. Po njegovi smrti leta 1919 je družinsko podjetje prevzel njegov sin Pavel I, ki se je v celoti osredotočil na predstavitev poinsettie kot prazničnega simbola z imenom božična zvezda.

Leta 1920 je poskušal gojiti božične zvezde v lončkih, vendar pa zgodnje sorte niso bile primerne za to. Šele v 50. letih je bilo mogoče gojiti sorte, ki so uspevale kot sobne lončnice. Od leta 1960 so gojene sorte v lončkih vse bolj nadomestile rezano cvetje. Hkrati z rastjo božičnih zvezd je družina Ecke vodila lastne trgovine v Hollywoodu in vložila veliko časa ter energije v marketinške dejavnosti. To je pomagalo, da je božična zvezda v nekaj letih postala zelo priljubljena in se kmalu uveljavila kot sestavni del ameriške praznične kulture. Poinsettia se je od leta 1950 uveljavila tudi kot sobna rastlina in božični cvet v Evropi.

Vsestranski okrasni favorit

Danes obstaja na stotine sort božične zvezde v številnih barvah, oblikah in velikostih. Praznično razpoloženje in dodaten čar božičnim tradicijam in okrasitvi prinašajo kot lončnice ter kot rezano cvetje. Božične zvezde so priročne tudi kot številne praznične ideje za ustvarjanje. Še posebej rezane in mini božične zvezde so kot nalašč za ustvarjalne projekte. Nasvet: okraski in tkanine z vintage pridihom so trenutno zelo modni in se odlično ujemajo s klasično rdečo božično zvezdo.

Reciklirano božično drevo z božičnimi zvezdami

To rustikalno božično drevo DIY je kot nalašč za vsakogar, ki skrbi za trajnostni življenjski slog. Gre za projekt recikliranja, saj je drevo narejeno iz starega drevesnega debla (npr. lanskega božičnega drevesa), žice in ohlapnih borovih vej. Naredite ga takole: iz koščka žične mreže oblikujte okvir stožčaste oblike in ga z močno žico pritrdite na deblo. Nato s pomočjo cvetličarske žice na okvir privežete borove veje ter iz božičnih zvezd naredite kokedame in jih z vrvico obesite na drevo. Na koncu na vrh drevesa pritrdite čudovito rezano božično zvezdo v epruveti, napolnjeni z vodo. Za kokedame vzemite mini božične zvezde iz lončkov, koreninske kroglice ovijte z mahom in jih pritrdite s tanko žico. Ne pozabite temeljito zaliti božičnih zvezd, preden jih zavijete. Kasneje lahko svoje mini rastline previdno zalivate od zgoraj ali pa jih na kratko namočite v posodi z mlačno vodo.

Božična drevesa, okrašena z božičnimi zvezdami

Okrašeno božično drevo je najpomembnejši praznični simbol in je zelo priljubljeno, ne samo pri otrocih. Božične zvezde so popolni okraski za živo drevo. Kot rezano cvetje ali na fotografiji levo, v obliki kokedam, s svojimi pisanimi lističi polepšajo vsako drevo. Če želite narediti kokedame, mini božične zvezde vzemite iz lončkov in njihove koreninske kroglice ovijte z mahom. Na mesto jih pritrdite s tanko žico in nato končane kokedame obesite. Nasvet: preden koreninske kroglice rastlin zavijete, jih temeljito zalijte. Kasneje mini božične zvezde previdno zalivajte od zgoraj ali v mah ovite korenine na kratko namočite v posodi z mlačno vodo.

Ko gre za praznično božično dekoracijo, se božične zvezde ne bleščijo le kot okraski na drevesu, ampak tudi kot okraski na darilih in kot morje cvetja v vintage škatli, ki se uporablja kot stojalo za božično drevo. S svojimi svetlimi barvami pričarajo nepozabno vzdušje in skoraj povsem nadomestijo druge okraske. Nasvet: rezane božične zvezde položite na darila v cvetlično cev, napolnjeno z vodo, ali pa jih ovijte z zelenim cvetličnim trakom. Da zatesnite rezane konice, stebla takoj po tem, ko jih odrežete, za nekaj sekund potopite v vročo vodo (okoli 60 °C) in nato naravnost v hladno vodo.

Več informacij in veliko idej za okrasitev z božičnimi zvezdami najdete na spletni strani https://starsforeurope.com/sl/.

Stars for Europe – Zvezde združujejo Evropo

Stars for Europe (SfE) je marketinška pobuda evropskih gojilcev božičnih zvezd Dümmen Orange, Beekenkamp Plants, Florensis, in Selecta One. Pobuda je bila ustanovljena leta 2000 z namenom spodbujanja in zagotavljanja dolgoročne prodaje božičnih zvezd v Evropi. SfE trenutno izvaja aktivnosti v 22 evropskih državah. V okviru kampanje Zvezde združujejo Evropo v cvetju, so od leta 2024 do 2027 njene dejavnosti podprte s sredstvi EU v petih državah: Avstriji, Belgiji, Italiji, Španiji in na Nizozemskem; od leta 2023 do 2026 pa v šestih državah: Bolgariji, Romuniji ter na Češkem, Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem.

