V tem delu Slovenije vlamljali kot po tekočem traku #foto

Na območju Goriških Brd, na Goriškem in Ajdovskem se je konec tedna zvrstilo več vlomov v osebna vozila. Policisti lastnikom vozil zato svetujejo, da na vidnih mestih ne puščajo vrednejših predmetov in vedno zaklenejo vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo ko zapuščajo vozilo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Storilci so v avtomobile ta konec tedna vlamljali z razbitjem stekla, iz notranjosti pa so ukradli denarnice z gotovino, bančne kartice in osebne dokumente ter nahrbtnike.

Večina vlomov v parkirana vozila se je zgodila v popoldanskem času. Policisti vse primere vlomov preiskujejo in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev teh kaznivih dejanj.

Ne puščajte svojih stvari na vidnih mestih. Foto: PU Nova Gorica

Vidni predmeti vabijo ...

Ob tem so voznike znova opozorili, da lahko z osnovnimi ukrepi marsikateri vlom preprečijo. Vozila namreč pogosto postanejo tarča tatov, ker lastniki v njih puščajo vredne predmete na vidnih mestih. Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost lastnikov in v nekaj sekundah odtujijo dragocene predmete iz vozila, pri tem pa povzročijo še materialno škodo na vozilih.

Voznikom svetujejo, da vrednejših predmetov, kot so denar, bančne kartice in zlatnina, ne puščajo na vidnih mestih ali v predalu vozila. Svetujejo jim tudi, da ob odhodu iz vozila vključijo alarmno napravo.

Pustite vse pri miru

Vsem, ki na vozilu opazijo sledi vloma, svetujejo, da to takoj prijavijo policiji. Svetujejo jim, da do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca.

Policistom lahko dodatno pomagajo pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušajo zapomniti čim več podatkov, kot so videz storilca, smer bega in prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal. "Vaša varnost je najpomembnejša, zato vlomilca nikoli ne poskušajte prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Svetujemo, da takoj pokličete policijo," so še zapisali v sporočilu medijem.

Foto: PU Nova Gorica