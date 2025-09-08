Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
13.07

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek
Ajdovščina Nova Gorica denar osebni dokument avtomobil vlom policija

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 13.07

1 ura, 9 minut

V tem delu Slovenije vlamljali kot po tekočem traku #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
vlom, vozilo, policija, osebni predmeti, Severna Primorska | Policisti vsem priporočajo, da na samozaščitno ravnanje ne pozabijo niti takrat, ko so na dopustu v novem okolju ali v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi, kot so parkirišča ob rekah ali izhodišča za izlete v gore. | Foto PU Nova Gorica

Policisti vsem priporočajo, da na samozaščitno ravnanje ne pozabijo niti takrat, ko so na dopustu v novem okolju ali v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi, kot so parkirišča ob rekah ali izhodišča za izlete v gore.

Foto: PU Nova Gorica

Na območju Goriških Brd, na Goriškem in Ajdovskem se je konec tedna zvrstilo več vlomov v osebna vozila. Policisti lastnikom vozil zato svetujejo, da na vidnih mestih ne puščajo vrednejših predmetov in vedno zaklenejo vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo ko zapuščajo vozilo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Storilci so v avtomobile ta konec tedna vlamljali z razbitjem stekla, iz notranjosti pa so ukradli denarnice z gotovino, bančne kartice in osebne dokumente ter nahrbtnike.

Večina vlomov v parkirana vozila se je zgodila v popoldanskem času. Policisti vse primere vlomov preiskujejo in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev teh kaznivih dejanj.

Ne puščajte svojih stvari na vidnih mestih. | Foto: PU Nova Gorica Ne puščajte svojih stvari na vidnih mestih. Foto: PU Nova Gorica

Vidni predmeti vabijo ...

Ob tem so voznike znova opozorili, da lahko z osnovnimi ukrepi marsikateri vlom preprečijo. Vozila namreč pogosto postanejo tarča tatov, ker lastniki v njih puščajo vredne predmete na vidnih mestih. Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost lastnikov in v nekaj sekundah odtujijo dragocene predmete iz vozila, pri tem pa povzročijo še materialno škodo na vozilih.

Voznikom svetujejo, da vrednejših predmetov, kot so denar, bančne kartice in zlatnina, ne puščajo na vidnih mestih ali v predalu vozila. Svetujejo jim tudi, da ob odhodu iz vozila vključijo alarmno napravo.

Pustite vse pri miru

Vsem, ki na vozilu opazijo sledi vloma, svetujejo, da to takoj prijavijo policiji. Svetujejo jim, da do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca.

Policistom lahko dodatno pomagajo pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušajo zapomniti čim več podatkov, kot so videz storilca, smer bega in prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal. "Vaša varnost je najpomembnejša, zato vlomilca nikoli ne poskušajte prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Svetujemo, da takoj pokličete policijo," so še zapisali v sporočilu medijem.

vlom, vozilo, policija, osebni predmeti, Severna Primorska | Foto: PU Nova Gorica Foto: PU Nova Gorica

Pijan moški
Novice Vdrl skozi okno, vzel denar, popil nekaj steklenic in zaspal
Shell Brezovica
Novice Ponoči eksplozija na Brezovici
Ajdovščina Nova Gorica denar osebni dokument avtomobil vlom policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.