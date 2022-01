V šolah ne zmorejo več. Lahko pričakujemo pouk na daljavo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naraščanje števila odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom ali karantene povzroča težave v šolah. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor je zaradi tega danes v celoti prešla na izobraževanje na daljavo, v treh mariborskih osnovnih šolah so to odredili za celotno predmetno stopnjo, poroča časnik Večer.

"Zaradi velikega števila karanten (tako dijakov kot tudi učiteljev) in bolniških odsotnosti zaposlenih se vzgojno-izobraževalnega dela več ne da organizirati optimalno. Zaradi tega bomo od srede do petka izvajali izobraževanje na daljavo. S poukom v šoli ponovno pričnemo v ponedeljek, 24. januarja," piše na spletni strani Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor.

Po poročanju Večera je to prva srednja šola v Mariboru, ki ne zmore več organizirati pouka v šoli. "Zaradi karanten dijakov so odhajali v karantene učitelji. Tudi učitelji imajo majhne otroke, ki se zaradi karanten šolajo na daljavo, in ostajajo z njimi doma. Enostavno je nemogoče organizirati pouk, saj nimam učiteljev, ki bi jih lahko poslala v razred," je za časnik povedala ravnateljica Katja Rek. Meni, da bo z najnovejšo spremembo pravil odrejanja karanten v šolah lažje.

Težave tudi na osnovnih šolah

V težavah so po navedbah Večera tudi mariborske osnovne šole, a na nobeni stanje ni tako alarmantno, da bi se ravnatelj odločil za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas za celotno šolo. So pa na treh osnovnih šolah v celoti preselili na daljavo pouk za predmetno stopnjo: na OŠ Tabor I, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Kamnica, kjer sta bila v ponedeljek v šoli le dva razreda predmetne stopnje od osmih.

Danes so začele veljati spremembe pravil karantene v primeru tveganega stika z osebo, okuženo s koronavirusom, ki uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu. Šolski oddelek bodo po novem napotili v karanteno šele, ko bo število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v 14 dneh doseglo oziroma preseglo 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku.

Podatki z ministrstva: kakšno je trenutno stanje?

Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo v petek v karanteni 5.129 otrok v vrtcu oziroma 343 oddelkov, 43.632 učencev osnovne šole (22,6 odstotka vseh učencev v osnovnih šolah) oziroma 2.074 oddelkov ter 14.884 dijakov (19,6 odstotka vseh vpisanih dijakov) oziroma 598 oddelkov, na spletni strani navaja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kot je še zapisalo v torkovem sporočilu za javnost, je po podatkih aplikacije covid-19 zaprtih 11 podružničnih šol, 15 podružničnih šol pa ima v karanteni pol ali več oddelkov. "Trenutno sta zaprti dve matični šoli, šest šol ima v karanteni več kot dve tretjini oddelkov, 15 matičnih šol pa ima v karanteni polovico vseh oddelkov. Zaprtih je tudi sedem srednjih šol," so v torek dodali na ministrstvu.

V ponedeljek je bilo na samotestiranju v učilnicah po podatkih ministrstva pozitivnih 732 učencev. Delež otrok, ki se izobražujejo na daljavo, ker se njihovi starši oziroma skrbniki ne strinjajo s samotestiranjem v šoli, pada in predstavlja 0,84 odstotka osnovnošolske populacije (1.625 učenk in učencev).