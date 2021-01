Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v soboto ob 2.408 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 482 ljudeh - to pomeni, da je bilo pozitivnih 20 odstotkov testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 2.211 ljudi, pozitivnih je bilo 98 oziroma 4,4 odstotka ljudi, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Skupaj so včeraj okužbo tako potrdili pri 580 ljudeh.