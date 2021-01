V Sloveniji so v petek ob 4.299 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 987 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 23 odstotkov testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 8.494 ljudi, pozitivni so bili 303 oziroma 3,6 odstotka, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Skupaj so tako včeraj okužbo potrdili pri 1.290 ljudeh.

Število akvtivno okuženih še naprej pada in trenutno znaša 17.227. V petek je umrlo 22 bolnikov s covid-19, skupaj tako že 3.468.

V bolnišnicah je 1.047 bolnikov s covid-19, od tega 165 na intenzivni negi.

Od danes naprej lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, znova prodajajo tudi nogavice in spodnje perilo. V obalno-kraški in zasavski regiji pa se zaradi slabše epidemiološke slike danes zapirajo nenujne trgovine ter kulturne ustanove.

Pet regij v črni, preostale pa v rdeči fazi

Goriška, obalno-kraška, jugovzhodna, posavska in zasavska regija so glede na četrtkove podatke v črni fazi. V rdeči fazi so gorenjska, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska, savinjska, podravska, pomurska in koroška regija. Epidemiološke razmere so trenutno najboljše v koroški regiji, ki sicer izpolnjuje kriterije za prehod v oranžno fazo, a za to niso izpolnjeni kriteriji na ravni celotne države.