Okužbe z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 64 občinah po državi. Skupaj je aktivnih okužb 1.648. Največji delež aktivnih okužb beležijo v občinah Črna na koroškem, 0,945 odstotka prebivalcev, Log - Dragomer, 0,547, in Pivka, 0,502 odstotka.

V Črni na Koroškem je žarišče okužb v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer so pred tednom dni potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni osebi. Kot je direktorica centra Dalja Pečovnik objavila na spletni strani, je bilo v centru v soboto pozitivnih 32 uporabnikov, ki nimajo posebnih zdravstvenih težav, in 15 zaposlenih.



Ta konec tedna bodo vzpostavili rdečo cono na eni od ponujenih lokacij v lokalnih skupnostih. Zaradi lažjega vzpostavljanja rdeče cone so začasno 17 uporabnikov namestili v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki se bodo v CUDV vrnili takoj, ko bodo pripravili ustrezne prostore, je še navedla direktorica. (STA)

Tiskovna agencija STA je pripravila tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih, aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča ter deležem aktivnih okužb v posamezni občini za 26. september. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

Foto: STA