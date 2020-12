V soboto nova pravila za cerkve. Kako bodo potekale maše?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada s soboto odpravlja prepoved izvajanja verski obredov, a bodo še naprej veljale stroge omejitve. V zaprtih prostorih bo na 30 kvadratnih metrih lahko ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, bodo morali ohranjati meter in pol razdalje.

Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, bo v njem lahko en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva, izhaja iz sporočila, ki so ga po sredini večerni seji vlade posredovali iz vladnega urada za komuniciranje, povzema STA.

Vlada je v sredo sprejela odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, s katerim, kot pojasnjuje, začasno omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode ureja na primerljiv način, kot so začasno omejene dejavnosti trgovin oziroma knjižnic, to je ob upoštevanju zdravstvenih oziroma varnostnih omejitev.

Številne zahteve

V skladu z odlokom morajo verske skupnosti zagotoviti minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezno ventilacijo verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, obvezno nošenje zaščitnih mask ter razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.

Smiselno se morajo upoštevati tudi vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, poroča STA.

Potem ko je vlada z odlokom 13. novembra prepovedala zbiranje ljudi ter izvajanje verskih obredov, je pred tednom dni predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v imenu vseh škofov in vernikov premierju Janezu Janši poslal pismo, v katerem je izrazil pričakovanja, da bo vlada odlok o prepovedi izvajanja verskih obredov odpravila.