V SMC so imeli pomemben sestanek

Izvršni odbor SMC je danes razpravljal o aktualnih vprašanjih, med katerimi je bila osrednja tema strategija soočanja z epidemijo, ki se je po njihovi oceni razvila predvsem v psihološko krizo. Nujen bo razmislek, kako se s tem soočiti, so navedli v SMC. Razpravljali so tudi o zapletu pri financiranju STA in o sodelovanju SMC s sorodnimi strankami.

Pri razpravi o soočanju z epidemijo covida-19 je predsednik SMC Zdravko Počivalšek predstavil aktualne razmere. Člani izvršnega odbora SMC ugotavljajo, da dosedanji pristop k obvladovanju epidemije še ne prinaša želenih rezultatov. Očitno je, da ljudje ne sprejemajo oz. ne spoštujejo ukrepov in je zato zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, so za STA pojasnili v stranki.

"Tako, kot je, ne more biti"

Po pričakovanjih je izvršni odbor SMC razpravljal tudi o financiranju STA. Vlada se je namreč v ponedeljek seznanila z informacijo urada vlade za komuniciranje (Ukom) o začasni ustavitvi financiranja STA. Razlog za prekinitev financiranja je po navedbah Ukoma zavračanje posredovanja dokumentov, iz katerih bi lahko razbrali finančno poslovanje STA. Vodstvo STA je navedbe zavrnilo. Po njegovi presoji je Ukom s svojimi zahtevami presegel zakonska in pogodbena pooblastila, do katerih ima po zakonu o STA pravico le vlada.

V DeSUS in poslanski skupini SMC so v torek navedli, da zahtevajo umik sklepa, s katerim je vlada sprejela informacijo Ukoma. Medtem pa je prvak SMC Počivalšek na Twitterju zapisal, da ima vlada kot ustanoviteljica in družbenica pravico zahtevati podatke o finančnem poslovanju agencij. V sredo pa k temu dodal še, da je dejstvo tudi, da je "lastnik zlorabil te zadeve za zadeve, ki niso pomembne, in prišli smo do tega, da imamo zastrupljeno okolje. Tako, kot je, ne more biti," je navedel.

STA v skladu s pogodbo dolžna poročati Ukomu

Danes je bila temeljna kritika članov izvršnega odbora, da se je vlada s tem vprašanjem seznanila na dopisni seji, namesto da bi opravila poglobljeno razpravo o tako pomembnem vprašanju. Kot so navedli v SMC, "je po predstavitvi vseh argumentov po eni strani jasno, da je Ukom v imenu vlade skrbnik financiranja in nadzora izvajanja javne službe STA". Po drugi strani pa so člani odbora ocenili, "da so bila nekatera vprašanja, ki jih je Ukom zastavil STA, neprimerna in ne sodijo v pristojnosti iz te pogodbe". Menijo pa tudi, da je STA v skladu s pogodbo dolžna poročati Ukomu o izvajanju javne službe.

Izvršni odbor se je med drugim dogovoril, da vodstvo stranke okrepi pogovore o tesnejšem sodelovanju in povezovanju z drugimi sorodnimi strankami politične sredine, so še pojasnili v SMC. Kaj natančneje to pomeni, še ne razkrivajo.