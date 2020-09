V Slovenski Bistrici zagorelo v stanovanjskem bloku, ena oseba poškodovana

Ob 0.11 je na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici zagorelo ostrešje stanovanjskega bloka. Zaradi nevarnosti so evakuirali stanovalce. Ena oseba se je poškodovala in so jo pripeljali v UKC Maribor.

Kot so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Zgornja Bistrica in Slovenska Bistrica požar pogasili ter poškodovano streho zasilno sanirali in prekrili.