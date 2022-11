V Slovenj Gradcu izkopali 66 minometnih min

Pri zemeljskih delih na industrijskem območju nekdanje Nove opreme v Slovenj Gradcu, kjer je bila v preteklosti tudi vojašnica, so v torek delavci naleteli na mine, pristojni pa so nato izkopali skupno 66 minometnih min nemške izdelave iz 2. svetovne vojne. Osem min so v torek uničili v Doliču, preostale bodo do uničenja skladiščene v Novi Gorici.

Potem ko so delavci v torek med zemeljskimi deli naleteli na minometne mine, so posredovali pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi zahodnoštajerske, gorenjske in ljubljanske regije, ki so na kraju izkopali 66 min.

Del min so prepeljali v peskokop v Doliču, kjer so jih v torek uničili osem, preostale so odpeljali v skladišče v Celje, danes pa jih bodo od tam odpeljali na skladiščenje v Novo Gorico, kjer bodo shranjene do uničenja, je povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc.

Tovrstnih najdb ni veliko

V Doliču so v torek gasilci po navedbah centra za obveščanje nudili pomoč pri obveščanju bližnjih prebivalcev peskokopa in zavarovali območje uničenja.

Hrup, ki spremlja uničenje min, naj bi vznemiril nekatere okoliške prebivalce, po zadnjih informacijah slovenjgraškega centra za obveščanje bodo preostale mine na uničenje počakale v skladišču v Novi Gorici.

Gre za kar veliko najdbo po količini, pa tudi sicer na Koroškem tovrstnih najdb ni veliko. Razlog za tako veliko količino je povezan z območjem najdbe v Slovenj Gradcu, saj je bila tam v preteklosti vojašnica.