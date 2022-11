Razgrajal na upravni enoti, posredovala je policija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piranski policisti so v torek popoldne zaradi razgrajanja in razžalitve zaposlenega posredovali na Upravni enoti Piran. Policisti bodo zoper kršitelja uvedli hitri postopek in ga kazensko ovadili.