Voznika začetnika ostala brez izpita: eden 232, drugi 109 kilometrov na uro

Celjski prometni policisti so v nedeljo kaznovali več prehitrih voznikov, med njimi kar dva začetnika, ki sta krepko presegla dovoljeno hitrost. Obema so odvzeli vozniško dovoljenje.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v nedeljo dopoldne na avtocesti A1 zunaj naselja Celje, kjer je hitrost vožnje s splošnim predpisom omejena na 130 kilometrov na uro, izmerili prekoračitev največje dovoljene hitrosti vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil z izmerjeno hitrostjo 232 kilometrov na uro.

"Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik začetnik, zato mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje. Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Tudi voznica divjala s skoraj 200 kilometri na uro

Policisti so istega dne v dopoldanskem času na avtocesti A1 zunaj naselja Celje izmerili prekoračitev največje dovoljene hitrosti voznici osebnega avtomobila, ki je vozila s hitrostjo 196 kilometrov na uro. Izdali so ji plačilni nalog, s katerim so ji izrekli 400 evrov globe in pet kazenskih točk.

V soboto v popoldanskem času so policisti pri storitvi cestnoprometnega prekrška zalotili voznika osebnega avtomobila, ki je po mestni ulici v naselju Celje vozil s hitrostjo 109 kilometrov na uro, kar pomeni, da je ob upoštevani varnostni razliki merilnika hitrosti s splošnim predpisom dovoljeno hitrost vožnje v naselju prekoračil za najmanj 53 kilometrov na uro. Tudi zanj so ugotovili, da gre za voznika začetnika. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, vozniško dovoljenje pa odvzeli. Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar za voznika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.