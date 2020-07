V Sloveniji v soboto 14 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 560 opravljenih testih so v Sloveniji v soboto odkrili 14 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada.

V bolnišnici ostaja 16 obolelih oseb, nihče med njimi ni na intenzivni negi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 11.7.2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 560

- Št. pozitivnih: 14

- Št. hospitaliziranih: 16

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

- Št. umrlih: 0@MinZdravje @NIJZ_pr pic.twitter.com/GtuMOGZoqj — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 12, 2020

Po tri nove primere so v soboto potrdili na območjih občin Kranj in Murska Sobota, po enega pa v Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, Šentjerneju, Cerkljah na Gorenjskem, Puconcih, Radencih in Veliki Polani, kažejo podatki spletnega covid-19 sledilnika.

