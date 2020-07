Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek so ob 1159 opravljenih testih v Sloveniji potrdili 34 novih okužb s koronavirusom, je sporočila vlada. Število novih okužb se je v primerjavi s četrtkom podvojilo.

Hospitaliziranih je 16 bolnikov s covid-19, nihče med njimi ni na intenzivni negi. Prav tako v petek koronavirus ni terjal nobene nove žrtve.

Okužba v Domu starejših Hrastnik

Okužbo so v petek med drugim potrdili pri zaposleni v Domu starejših Hrastnik, poroča zasavski spletni portal Savus.si. "Delavka, pri kateri je bila potrjena okužba, je izločena iz delovnega procesa, pri vseh stanovalcih in delavcih se bo spremljalo zdravstveno stanje, da se bodo lahko v primeru poslabšanja pravočasno opravili testi na prisotnost virusa in pripravili naslednji ukrepi za zajezitev širjenja okužbe," je omenjeni spletni portal povzel sporočilo za javnost, ki ga je poslal direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar.