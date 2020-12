V Sloveniji se nadaljuje zbiranje pomoči za Hrvaško #video

Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj, spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje, piše STA.

Zaradi poškodovanih objektiv nimajo m

ožnosti skladiščenja zalog

Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je posredoval prošnjo hrvaške civilne zaščite, da se trenutna pomoč ustavi in se pomaga kasneje, saj bo odpravljanje posledic in s tem potreba po pomoči dolgotrajen proces. Tudi zaradi poškodovanih objektov na Hrvaškem nimajo možnosti skladiščenja in ustvarjanja zalog, je dejal na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covida-19.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan Foto: Matej Leskovšek

Šestan se je ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali ali še želijo pomagati, tako sosednji Hrvaški v trenutni situaciji kot tudi ob vsaki nesreči pri nas. Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov, so poudarili na upravi za zaščito in reševanje.

Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa. Rdeči križ Slovenije je danes nakazal 63.500 evrov na račun hrvaškega Rdečega križa za pomoč prizadetim v potresu. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije, so sporočili iz Rdečega križa, ki zbiranje sredstev nadaljuje, poroča STA.

Kako lahko pomagate?

Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa SI00-96885. Slovenska karitas pa je danes hrvaški karitas nakazala 110.400 evrov za pomoč ob potresu v Petrinji. Od tega je bilo 31.300 evrov zbranih s sporočili sms, 79.100 evrov pa z neposrednimi nakazili, so sporočili.

Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev, 4. januarja pa v trgovinah Mercator začenja zbiranje hrane, ki ne potrebuje hlajenja, in higienskih pripomočkov za pomoč prizadetim ob potresu. Preko Slovenske karitas je mogoče pomagati s sporočilom sms in ključno besedo KARITAS5, poslano na številko 1919. Pri tem boste darovali pet evrov. Mogoče je pomagati tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0214 0001 5556 761. Kot namen se navede Potres Petrinja, za sklic pa SI00 627.

Hrvaško je v torek prizadel uničujoč potres. Foto: Reuters

Sredstva za prizadete zbira tudi Unicef Slovenija. Sklad ZN za otroke bo z donacijami zagotovil higienske potrebščine in zaščitno opremo, psihosocialno pomoč otrokom in staršem, podporo vrtcem in šolam, podporo zdravstvenim ustanovam in socialnim službam. Kdor želi, lahko pomaga s poslanim sporočilom sms in ključno besedo UNICEF5 na številko 1919, s katerim prispeva pet evrov. Pomagati je mogoče tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske fundacije za Unicef, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0201 3025 9875 526, namen Potres Hrvaška, sklic SI00 41111.

Prizadetim po potresu na Hrvaškem pomagajo tudi slovenski rotarijci. Kot so sporočili društva Rotary Slovenija, so zbrali prvih 10.000 evrov, ki jih bodo danes poslali kriznemu štabu hrvaški rotarijcev. V zbiranje pomoči po potresu na Hrvaškem se je vključilo tudi Združenje občin Slovenije (ZOS). V sredo je podalo pobudo vsem občinam v državi, naj po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu. Vodstvo združenja bo v ponedeljek odločalo o donaciji v višini 10.000, ki jih bo ZOS nakazal eni od najbolj prizadetih občin na Hrvaškem, so danes sporočili iz združenja, še navaja STA.