V Sloveniji ni več občine, kjer ne bi potrdili okužbe s korono

Prvo so tako potrdili še v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. V petek so nove okužbe sicer potrdili v 182 občinah, največ v Ljubljani in Kranju, piše STA.

Pred petkom sta bili brez okužb še občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in sosednja občina Benedikt.

Župan Svetega Jurija Peter Šrklec je za Planet TV pred dnevi dejal, da tako dolgotrajno vztrajanje brez okužb pripisuje doslednemu spoštovanju navodil in kančku sreče.

Župan Benedikta Milan Repič je dejal, da gre velika zahvala našim občankam in občanom. Od petka naprej pa sta tudi ti slovenskogoriški občini dobili prve potrjene primere okužb z novim koronavirusom.